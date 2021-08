JBL lance les écouteurs Wave 100 TWS en Inde

JBL a annoncé une nouvelle paire de TWS appelée Wave 100 qui a été lancée en Inde dans le cadre de l’offre budgétaire de la société. Cette nouvelle paire d’écouteurs sonores véritablement sans fil est livrée avec un étui topless qui est une nouveauté pour ce segment.

Le JBL Wave 100 est un hommage au 75e anniversaire de JBL selon la société. Il a été conçu comme un TW facile à utiliser pour une utilisation dans la vie quotidienne, ce qui signifie essentiellement qu’il n’est pas destiné aux audiophiles.

Prix ​​et disponibilité du JBL Wave 100 Inde

Le JBL Wave 100 est au prix de Rs 3 499 et sera mis en vente en Inde à partir du 21 août à midi sur Flipkart. Il s’agit d’un prix de lancement et le prix d’origine de l’appareil est de 3 999 roupies. Il sera disponible en trois couleurs, dont le noir, le blanc et le bleu.

JBL Wave 100 : Spécifications et fonctionnalités

Le JBL Wave 100 est livré avec des égaliseurs doubles offrant un son JBL Pro offrant aux utilisateurs la possibilité de choisir leur mode sonore. Il dispose d’une fonction Dual Connect qui permet d’utiliser un écouteur ou les deux.

L’une des caractéristiques les plus uniques du JBL Wave 100 est sa conception topless fluide et facile d’accès, ce qui signifie essentiellement que l’étui n’a pas de couvercle pour couvrir les écouteurs. Bien que cela fonctionne de manière à simplifier l’accès aux écouteurs, cela entraîne également le risque que les écouteurs tombent malgré les puissants aimants qu’ils contiennent. Et étant donné que la poussière est répandue en Inde, les écouteurs pourraient se salir plus souvent. Bien que JBL affirme que cette nouvelle conception aide les utilisateurs à mieux entretenir et nettoyer l’appareil.

Le TWS dispose également de Dual Equilizer qui est essentiellement deux modes sonores parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. L’appareil utilise Bluetooth 5.0 et Dual Connect pour la connectivité. En termes de batterie, il dispose d’une unité de 46 mAh qui peut fournir jusqu’à 5 heures de batterie dans les écouteurs et 15 heures au cas où. JBL affirme que le TWS peut être complètement chargé à partir de zéro en deux heures. Le JBL Wave 100 est également compatible avec les assistants vocaux.

Le JBL Wave 100 est doté d’une paire de pilotes audio de 8 mm, qui ont une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz et une sensibilité à 1 kHz/1 mW (dB) de 105,5 dBSPL à 1 kHz. Chacun des écouteurs pèse 5,1 g et le tout pèse 46,3 g.