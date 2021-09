JBL Reflect Flow PRO : véritable casque sans fil avec ANC et prise en charge avancée. Vos dix clés

in

Grâce à leur design caractéristique, ils ne tombent pas, quelle que soit l’intensité de l’exercice physique avec lequel vous les pratiquez. Voici ses dix points d’intérêt :

1.- Idéal pour les activités sportives mais aussi parfait pour les promenades urbaines.

2.- JBL Powerfin : c’est le nom de sa conception basée sur des embouts flexibles, qui s’adaptent aux concavités des oreilles. Quatre tailles de pointe en standard.

3.- Certification IP68 étanche et anti-poussière. Valable même pour l’eau salée.

4.- Son JBL Signature à partir de pilotes de 6,8 mm.

5.- Jusqu’à 30 heures d’autonomie : 10 heures propres + 20 grâce à son boîtier de charge (8 + 20 avec la fonction ANC activée). Charge rapide : 10 minutes branchées = 1 heure de lecture. Étui compatible avec le chargement sans fil Qi.

6.- Technologie d’annulation adaptative du bruit : réduit ou annule le bruit ambiant en fonction de l’environnement. Fonction Smart Ambient : maintient une atmosphère confortable lorsque, par exemple, vous courez dans la rue et facilite une conversation rapide avec un ami en déplacement.

7.- Commandes tactiles personnalisables.

8.- Six microphones (dans chaque écouteur, deux directionnels plus un troisième pour la suppression du vent et des sons extérieurs). Clarté parfaite de la voix pour les appels ou les réunions, même par temps de pluie ou de vent.

9.- Compatible avec les assistants Google Assistant et Alexa. Accès direct à Google Assistant via l’activation de Hotword.

10.- Bluetooth 5.0 et couplage rapide activé par Google. Compatible avec l’application JBL Headphones.

Prix ​​du JBL Reflect Flow PRO : 179,99 euros. Disponible dans les couleurs noir, bleu, blanc et rose. Ils ont remporté le prix Red Dot Product Design 2021.

www.jbl.com