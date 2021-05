JCB India suspend la fabrication pendant 10 jours

Leur technologie télématique permettait également aux clients de gérer leur flotte et d’alerter sur le service, les opérations et la sécurité de leurs machines sur leurs mobiles.

La société d’équipements de terrassement et de construction JCB India a annoncé lundi un arrêt de 10 jours des opérations dans toutes ses installations de fabrication en Inde, citant l’augmentation des cas de Covid-19.

Deepak Shetty, PDG et directeur général de JCB Inde, a déclaré que la société avait décidé d’arrêter ses opérations sur ses sites de fabrication de Pune, Ballabgarh et Jaipur pour assurer la sécurité des employés et de leurs familles. «Cette pause temporaire des activités de fabrication contribuera davantage à réduire le nombre de cas actifs dans et autour de nos installations de fabrication», a déclaré Shetty.

Garg a déclaré que la société avait un inventaire suffisant pour soutenir la demande de produits pendant cette période et que la décision n’affecterait pas la disponibilité de leurs produits dans le pays ou sur les marchés d’exportation. Les fonctions destinées aux clients et aux concessionnaires de l’entreprise fonctionneront normalement et il n’y aura aucune interruption dans le support produit pour l’équipement. JCB dispose d’un réseau de concessionnaires de 700 points de vente à travers l’Inde.

La société a déclaré avoir investi dans la technologie numérique pour permettre aux clients d’obtenir la livraison de pièces via des commandes en ligne ou via une application mobile. Leur technologie télématique permettait également aux clients de gérer leur flotte et d’alerter sur le service, les opérations et la sécurité de leurs machines sur leurs mobiles.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.