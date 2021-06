JCVI : il y a toujours « un niveau élevé d’incertitude » sur les vaccins de rappel Covid

in

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré que des vaccins de rappel pour se protéger contre le coronavirus pourraient être nécessaires pour éviter “le risque d’une vague hivernale”.

Il a ajouté que cela pourrait être principalement nécessaire pour “les personnes qui ont reçu le vaccin (le) il y a le plus longtemps et qui courent le plus grand risque de tomber gravement malades lorsqu’elles sont infectées”.

“Cela inclurait donc les personnes très âgées et potentiellement les travailleurs de la santé, qui ont reçu les vaccins plus tôt dans l’année”, a déclaré le professeur Finn à Sky News.

“Donc, je ne pense pas que ce soit encore une certitude, mais je pense qu’il y a une forte probabilité qu’au moins un peu de boost ait besoin de continuer cet hiver.”

Il a déclaré que les experts ne savent pas avec certitude si tout le monde aura besoin d’un vaccin. Il a ajouté: “Nous apprendrons au fur et à mesure.”

Ils ont dit qu’il y avait de nombreuses questions auxquelles il fallait répondre, notamment combien de temps dure l’immunité contre le vaccin d’origine contre le coronavirus et si les enfants seront vaccinés.

D’autres questions comprenaient si les gens obtiendraient le même vaccin que celui d’origine, si peaufiner les vaccins pour de nouvelles variantes fonctionne et si les vaccins Covid seront modifiés chaque année.

“Nous ne pouvons pas simplement continuer comme nous le sommes, avec une réponse d’urgence”, ont-ils déclaré.

Le lien entre les déploiements de vaccins contre le Covid et la grippe devait faire l’objet d’une enquête plus approfondie, a ajouté le couple.

M. Hopson a déclaré à la BBC: “Depuis le début des vaccins contre la grippe en septembre, nous avons besoin des ministres et du JCVI pour vraiment répondre à ces questions le plus rapidement possible, nous sommes donc prêts à administrer les vaccins dont nous avons besoin à l’automne.

“Nous devons reconnaître que ce qui va suivre va être vraiment très difficile.”