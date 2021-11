JD.com commence à accepter les CBDC de Chine pour les paiements le jour des célibataires

JD.com, un géant du commerce électronique, a commencé à accepter la CBDC chinoise comme moyen de paiement sur sa plate-forme lors de la Journée des célibataires, une période de magasinage et de vacances non officielle en Chine. Bien que le renminbi numérique (e-CNY) n’ait pas encore été lancé à l’échelle nationale, la décision de JD.com de l’adopter pendant les vacances montre que le pays fait pression pour le test à grande échelle de la CBDC.

Selon JD, plus de 100 000 personnes ont utilisé l’e-CNY sur leur application pendant la période de promotion de la Journée des célibataires, qui a commencé le 31 octobre et devrait se terminer aujourd’hui. JD s’est associé à China Construction Bank pour accepter l’e-CNY pendant cette période.

La recherche d’e-CNY sur la plate-forme JD fournirait aux utilisateurs des instructions pour télécharger l’application de monnaie numérique chinoise. En complétant cette étape, les utilisateurs obtiennent 2,34 $ (1,75 £) en e-CNY à dépenser sur la plateforme.

En testant CBDC lors de la Journée des célibataires, le gouvernement chinois vise à voir comment l’e-CNY sera équitable dans un environnement à grande échelle. C’est parce que la fête est célèbre pour les géants du commerce électronique qui offrent des remises massives et des ventes record d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.

La Chine continue de faire pression pour l’adoption de sa CBDC

Cette nouvelle intervient après que JD s’est associé à la State Communication Bank plus tôt cette année pour promouvoir l’adoption de l’e-CNY. Cette collaboration a vu la Bank of Communications remettre 3,10 milliards de dollars (2,31 milliards de livres) de CBDC aux résidents de Shanghai et de Suzhou. La promotion a permis à JD d’aider à distribuer des enveloppes rouges, chacune contenant 20 yuans et un coupon JD.com d’une valeur de 20 yuans.

Avant cela, JD est devenu la première plate-forme en ligne à accepter l’e-CNY en décembre de l’année dernière. En avril de cette année, l’entreprise a déclaré avoir payé une partie de son personnel à la CBDC. Entre décembre de l’année dernière et juin de cette année, plus de 450 000 personnes ont utilisé l’e-CNY sur JD.com, dépensant plus de 15,6 millions de dollars (11,65 millions de livres sterling). Depuis lors, JD n’a publié aucun autre détail sur les dépenses en e-CNY.

Alors que les Jeux olympiques d’hiver se rapprochent de plus en plus, la Chine pousse de plus en plus à l’adoption massive de sa CBDC. Ces efforts sont devenus controversés après qu’un rapport a révélé que le pays forçait les entreprises américaines à adopter l’e-CNY. Selon le rapport, la Chine a forcé McDonald’s à étendre la portée des tests CBDC, même si 270 restaurants les testaient déjà.

