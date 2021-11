JD Pantoja a « fait semblant » de contagion pour sortir d’Así se Baila

JD Pantoja a simulé la contagion dans l’émission Así se Baila, disent-ils | Instagram

Une nouvelle vidéo où Juan de Dios Pantoja est attaqué et critiqué est apparue, dans laquelle ils mentionnent qu’il a complètement truqué sa récente infection afin de quitter le programme « C’est comme ça que tu danses« de la production Telemundo.

Juan de Dios Pantoja a participé à l’émission aux côtés de sa femme la célébrité internet Kimberly Loaïza, le couple était l’un des favoris du public car à plusieurs reprises ils ont réussi à se faire sauver.

Quelque chose qui était plus qu’évident, puisqu’ils ont ensemble plus de 50 millions de followers sur leurs comptes Instagram respectifs.

La vidéo susmentionnée a été partagée sur Tiktok, dans laquelle il relate la nouvelle, explique que sa maladie soudaine était assez suspecte, Pablo Chagra était chargé de partager la nouvelle sur son compte d’application.

Il mentionne que le couple a eu l’opportunité de collaborer dans cette célèbre société de télévision américaine, donc en raison de cette invitation, ils seraient censés recevoir un visa de travail, dont ils n’ont pas besoin.

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ils avaient dansé des styles différents et bien qu’ils ne figuraient pas parmi les premiers, comme les favoris du jury composé d’Adamari López, Mariana Seoane et Cristián de la Fuente.

Dans la vidéo, il commente que le couple a décidé de se retirer parce qu’ils négligeaient leurs enfants, ils ont donc choisi de ne pas revenir au programme une fois que Juan de Dios s’est rétabli.

Il y a des gens qui disent quelque chose que je sens très vrai, dans les parures cette petite fille était celle qui s’exhibait, c’était elle qui grandissait en elle était le focus, la femme a quoi… » a commenté Pablo.

Le jeune homme a mentionné que le fait que Kimberly allait mieux que son mari était quelque chose qu’il n’aimait plus et que pour cette raison il a décidé de se retirer du programme.

Actuellement, le couple a voyagé à travers les États-Unis, récemment Kim Loaiza a partagé les écrans de Times Square à New York avec émotion, car elle est apparue sur la couverture des promotions avec son single « Best Solo ».

Juan de Dios lui-même a partagé une photo il y a un jour où il a célébré cette réalisation de sa femme, comme il l’a fait depuis que la carrière de Loaiza a commencé à devenir plus populaire, ceux qui ont vu la vidéo sur Tiktok ne seront sûrement pas d’accord avec ce qui y est mentionné.