JD Pantoja arbore une silhouette exquise de Kimberly Loaiza ! | Instagram

Quelque chose qui a toujours caractérisé Juan de Dios Pantoja c’est sa façon fière de se montrer à sa famille, en particulier à sa femme Kimberly Loaiza et à leurs deux jeunes enfants Kima et Juanito.

Ce nouveau photo Il l’a partagé à travers ses histoires en tant que fier mari de sa femme, on ne sait pas d’où il a pris cette image, mais cela vaut la peine de partager, car Kimberly Loaïza a l’air très beau.

Plusieurs de ses followers sont impatients de la voir montrer sa silhouette, maintenant qu’elle a subi quelques changements cosmétiques, apparemment elle s’est déjà complètement rétablie, ce qu’elle a montré dans certaines vidéos Tiktok.

Cependant, vous attendez sûrement le moment idéal pour commencer à montrer votre nouveau et silhouette exquise, ses mignonnes sont plus qu’excitées de la voir, surtout maintenant qu’elles savent d’après ce qu’elle a dit, elle est bien et très excitée du résultat maintenant qu’elle s’est dégonflée.

Probablement bientôt, nous verrons son look complètement et le meilleur de tous est qu’elle le fera en maillot de bain deux pièces, car elle a mentionné qu’elle avait enregistré une vidéo où pour la première fois depuis qu’elle est devenue mère, elle lui montrera figure complètement comme elle le faisait avant quand elle était célibataire.

Kim Loaiza a révélé que c’était tout un défi pour elle de se montrer comme ça, après avoir traversé ses deux enfants et les changements qu’elle a eus dans son corps au cours des deux grossesses, elle se sent évidemment fière de ce qui a dû arriver pour avoir vos enfants comme toute mère aimante.

Il convient de mentionner que le fait qu’elle ait toujours été mince malgré ses enfants, certaines marques l’ont probablement un peu traumatisée, comme des vergetures, peut-être un petit relâchement cutané, etc.

Qu’elle aime sûrement aujourd’hui à coup sûr, pour le simple fait qu’ils lui rappellent le chemin qu’elle a dû parcourir, pour devenir la maman de ces deux adorables petits.

Sur la photo, elle pose de dos avec une tenue gris métallisé, le tissu satiné va très bien sur son corps, bien que l’image ne soit pas récente, ses cheveux sont actuellement noirs et longs, c’est spectaculaire et elle a toujours été extrêmement belle femme, quelque chose que son mari lui répète toujours.