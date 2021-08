in

JD Pantoja change de look et Kimberly Loaiza est surprise ! | Instagram

Une fois de plus, l’artiste musical Juan de Dios Pantoja a surpris ses fans grâce à un changement de look réalisé en collaboration avec son jeune frère. César Pantoja, l’un des plus surpris de voir le nouveau changement de JD était sa femme Kimberly Loaïza.

Le meilleur frère de l’interprète de “Santa Paloma“Et une célébrité des réseaux a décidé d’ouvrir sa chaîne YouTube récemment, il a tout de suite commencé à avoir des abonnés qui suivent son compte.

JD Pantoja a été d’un grand soutien pour le jeune homme car il l’aide lui-même à promouvoir son contenu sur ses réseaux sociaux, le vidéo plus récent est ce relooking saisissant.

Il y a tout juste un jour et il cumule déjà plus de 3,8 millions de vues, celui-ci s’intitule “On a fait le même changement de look, réaction de ma famille | César Pantoja”, on vous le partage tout de suite.

Bien que la vidéo dure près de 16 minutes, cela semble être une éternité pour voir le résultat, d’autant plus que vous vous souviendrez que Pantoja avait les cheveux un peu longs, puisque depuis environ deux ans il ne les avait pas coupés.

A lire aussi : Célébrez Kim Kardashian le jour des sœurs en maillot de bain !

Cette nouvelle teinture que les deux frères utiliseraient n’aurait pas pu être entre de meilleures mains que celles de Victor Guadarrama, qui était en charge de faire ce changement impressionnant.

Bien que la vidéo soit un peu courte, la vérité est que tout ce processus a son temps, d’autant plus qu’il faut laisser le temps aux chimistes de travailler avec le blanchiment puis avec la coloration.

Vous avez sûrement déjà vu la vidéo et remarqué non seulement cette nouvelle couleur rouge dans sa tête, mais aussi les réactions qui étaient sûrement ce à quoi vous vous attendiez, notamment celle de Kima, la fille aînée de Juan de Dios, son épouse Kimberly Loaiza avait déjà évoquée. dans ses histoires qu’il avait beaucoup aimé ce nouveau look, quand il est apparu, il ne l’avait pas peint dans ce ton comme son jeune frère.

Cela peut vous intéresser : répondez à Kimberly Loaiza à 10 questions sur sa gentillesse

Ils sont d’abord allés chez leur mère, où se trouvait leur grand-père, elle et son partenaire et d’autres personnes étaient tous ravis de ce nouveau colorant, plus tard ils sont allés chez Kimberly et Juan, mais comme il était déjà un peu tard, la plupart dormaient déjà. y compris leurs enfants.

Cependant, ce que beaucoup de fans de Juan de Dios attendaient et qui a sûrement volé la vedette à lui et à César, c’était la belle princesse Kima, qui quand elle a vu son père avec ce nouveau ton de cheveux était fascinée, dès le moment où elle l’a vu elle a crié avec excitation “comme c’est beau” et comme vous le savez bien, la petite fille, qui est d’ailleurs très intelligente, a tout de suite su de quelle couleur elle était.

A lire aussi : Astuce WhatsApp pour bloquer un contact sans laisser de vu

Il ne faudra sûrement pas longtemps pour que le jeune homme d’affaires comme son frère partage le résultat de cela sur les réseaux sociaux changement de lookPeut-être qu’ils vous donnent un peu de temps pour monétiser votre vidéo.

Plusieurs des commentaires de la vidéo de Cesar proviennent de fans de lui et de son frère aîné, ce ne serait pas une surprise si les deux imposent la mode et qu’à partir de maintenant, nous trouvons plusieurs looks similaires aux deux.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Comme prévu, il y avait aussi des gens qui n’aimaient pas du tout le nouveau look de Juan et César, cependant c’est quelque chose qui ne les dérange pas et ils sont conscients que cela arriverait, mais loin de déranger ils ont réalisé qu’ils étaient ils font très attention à tout ce qu’ils font.