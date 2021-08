JD Pantoja est exposé pour ne pas avoir bien traité Kimberly Loaiza | Instagram

Le artiste musical Juan de Dios Pantoja a de nouveau été inondé non seulement des réseaux sociaux, mais maintenant aussi d’une vidéo où ils l’ont laissé totalement exposé, avec tout et des preuves ! Qu’il ne traite pas bien sa femme du tout Kimberly Loaïza.

Au cours des dernières semaines, des vidéos et des photographies ont été partagées sur les réseaux sociaux où elles ont exposé le chanteur et interprète de “Santa Paloma“, bien qu’à vrai dire cela ne soit pas récent mais depuis des années.

D’après une vidéo qui a été partagée à Es Neta le 11 août avec le titre : “La divaza vient d’assurer que Juan MaItrata Kimberly vit v1oIencia et ils nous ont envoyé la vidéo”, la nouvelle dure 12:07 minutes mais c’est à partir de 1 : 12 minutes, nous allons le partager avec vous tout de suite.

Chaque fois qu’une vidéo est publiée avec des preuves que le couple est immédiatement toxique, Pantoja lance bientôt une réponse en réponse, comme celle-ci l’a sûrement fait récemment.

La divaza et La Jose parlaient du couple formé par Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, où ils ont mentionné une récente controverse entre le chanteur et Kenia Os, étant amis avec les chauffeurs, JD a immédiatement commencé à avoir des problèmes.

C’est précisément La Jose qui a commencé à raconter une histoire qu’ils ont tous deux vécu en compagnie de Juan de Dios alors qu’ils collaboraient encore avec Kenia Os dans l’équipe Jukilop.

Dans son vidéo Ils ont mentionné qu’à une occasion, ils étaient sur le point de sortir pour faire la fête, alors que Kimberly était sur le point de sortir avec un haut plutôt court, elle était évidemment la plus belle et la plus captivante, cependant, comme Juan de Dios était plus révélateur, il était contrarié. et lui a dit d’être Il s’est endormi en lui criant dessus dans l’ascenseur, avec La divaza et La Jose semblant surpris.

Même à ce moment-là, Kenya vous a dit qu’elle resterait avec Kim Loaiza, mais que JD Pantoja lui a dit non, d’aller avec eux.

Les histoires Instagram du chanteur ont même été montrées là où elles apparaissent à côté de lui en tant que jeune homme, Kenia est également apparue dans les histoires et elle avait l’air très mal à l’aise.

Malgré le fait que La Divaza disait à La Jose qu’ils ne devraient pas s’impliquer dans des questions relationnelles, son ami a décidé de continuer avec les fortes révélations de Jukilop, surtout après la séparation avec Kenini, étant qu’à plusieurs reprises ils ont rencontré Pantoja et ont fait pas les saluer pour le simple fait d’être amis de Kenya.

Avec plus de 43 000 reproductions dans la vidéo Es Neta et 395 commentaires dans certains d’entre eux, il est mentionné qu’ils ne sont pas en désaccord avec ce qu’ils ont publié dans la vidéo car La Divaza avait l’air mal à l’aise car il préférait ne pas parler du sujet Contrairement à son partenaire qui l’a fait avec beaucoup de courage, laissant l’homme d’affaires et chanteur exposé.

Ils ont également mentionné que le Kenini semblait le plus inconfortable dans la vidéo, donc tout ce qui a été mentionné coïncidait parfaitement avec ce qui avait été rapporté précédemment.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’insinuations est faite et comme à l’accoutumée, Juan et Kim réagissent immédiatement à ce type de situation, comme le chanteur lui-même le fait depuis des jours.

La Jose a également assuré que Juan de Dios était également mauvais avec ses propres amis, car il les traitait comme des employés, avant cela, La Divaza a immédiatement tenté de le justifier en affirmant que s’il les payait, ils étaient bien ses employés bien qu’ils soient aussi ses amis. Seulement qu’ils ont fait référence au fait que le chanteur était un peu plus lourd avec ses propres amis.