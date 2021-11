JD Pantoja montre la belle Kimberly Loaiza à 360 degrés

JD Pantoja montre Kimberly Loaiza sous tous les angles | Instagram

Pendant quelques jours, la nouveauté d’une caméra à 360 degrés qui était présente au KL FEST de Kimberly Loaiza continue de susciter l’enthousiasme, surtout lorsque son mari Juan de Dios Pantoja l’a montrée dans un flirt vidéo.

JD Pantoja aime sa famille, sa femme et ses enfants sont les meilleurs de sa vie, et il n’hésite pas une seconde à les montrer, comme il l’a fait il y a trois jours sur son compte Instagram officiel.

Le célèbre youtubeur et artiste musical, a partagé cette vidéo comme l’ont fait plusieurs invités à la fête de sa femme, tout le monde a été choqué par cette invention que l’on a déjà vue dans d’autres comptes de célébrités.

Celui qui l’a utilisé un peu plus constamment est Adamari Lopez, qui par coïncidence est juge dans l’émission « Así se Baila », où Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja participaient aux premières émissions, mais ils ont dû se retirer en raison de contagion de Pantoja.

Heureusement, il va déjà assez bien et profite de sa famille, comme il l’a toujours fait depuis qu’il a commencé cette aventure avec Kimberly Loaïza.

Parler de La Lindura Mayor a choqué plus d’un de ses assistants, car elle portait deux tenues impressionnantes à son KL FEST, dont la première était un body blanc à manches longues et à franges, qu’elle a utilisé pour sa présentation, où elle l’a interprétée. Chansons.

La deuxième tenue de Kimberly Loaïza C’était avec celui qui a définitivement conquis tout le monde, on parle d’un costume deux pièces à manches longues et larges, qui était aussi transparent et révélait ses intérieurs.

Elle portait cette tenue avec Juan de Dios dans sa vidéo. Ses mignons ont sûrement apprécié chaque seconde de la vidéo, surtout lorsqu’ils la voyaient sous tous les angles et appréciaient sa beauté.

La vidéo de Pantoja est sur le point d’atteindre le million de vues, elle en compte actuellement 816 705 au total, en plus des 3 274 commentaires de ses pantojitas.

Juan de Dios était également impressionnant avec sa tenue, il portait un haut sans manches avec un imprimé animalier, un pantalon militaire noir et une large chaîne qui sortait du haut du vêtement.

Ensemble jusqu’à la prochaine fois et la vie éternelle aussi, Dieu illumine et protège toujours cet amour », a partagé un internaute.