JD Sports devra peut-être encore vendre Footasylum, selon le régulateur britannique

in

Les gens passent un magasin JD Sports à Londres, Grande-Bretagne

Le plus grand détaillant britannique de vêtements de sport JD Sports (JD.L) devra peut-être encore vendre Footasylum pour répondre aux préoccupations concernant les prix plus élevés et moins de remises pour les clients, a déclaré jeudi le régulateur britannique de la concurrence après avoir réévalué l’accord.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a ouvert une enquête sur l’acquisition de Footasylum en 2019 peu de temps après son achèvement et a ordonné à JD Sports de la vendre en mai de l’année dernière en raison de préoccupations concernant une concurrence réduite.

Cependant, JD Sports a interjeté appel et le Tribunal d’appel de la concurrence a conclu que l’AMC n’était pas allée assez loin dans l’examen de l’impact de la COVID-19 sur les habitudes d’achat, ce qui a amené l’AMC à réévaluer sa décision initiale.

Les restrictions imposées pour freiner la pandémie ont conduit des marques telles que Nike (NKE.N) et Adidas (ADSGn.DE) à parier sur la croissance de leurs activités en ligne alors que les acheteurs se tournaient vers Internet avec des magasins fermés.

“Bien que Nike soit déjà un concurrent sérieux de JD Sports et que la CMA s’attend à ce que Nike et Adidas développent leurs activités de vente au détail, ces développements ne suffisent toujours pas à remplacer le degré très important de concurrence entre JD Sports et Footasylum”, a déclaré le régulateur. jeudi.

La CMA a déclaré que JD Sports était un concurrent proche de Footasylum et son enquête a montré que de nombreux acheteurs de Footasylum considèrent JD Sports comme leur meilleure alternative, Nike étant la prochaine en ligne.

Le rapport final de l’AMC est attendu en octobre.

Les actions de JD Sports, qui a réalisé plusieurs acquisitions au cours des dernières années, ont atteint un niveau record en début de séance et ont augmenté de 0,8% à 08h20 GMT.

JD Sports, qui vend des marques telles que Nike, Adidas et Puma (PUMG.DE) dans ses magasins physiques et en ligne, a fait valoir que la pandémie a intensifié la concurrence avec les marques mondiales alors qu’elles développent leurs activités de vente directe aux consommateurs.

“Nous avons fait des soumissions convaincantes sur le positionnement engagé des marques mondiales vers la vente directe aux consommateurs et l’impact qui en résulte sur un marché extrêmement concurrentiel”, a déclaré le président de JD Sports, Peter Cowgill.

“Je suis perplexe et encore une fois déçu que ceux-ci aient été rejetés … J’exhorte l’AMC à reconsidérer sa position avant de prendre sa décision finale”, a-t-il déclaré.