JD Sports et Sports Direct lancent des campagnes de Noël étoilées

C’est à nouveau cette période de l’année, des vibrations joyeuses, des lumières festives et bien sûr des publicités de Noël qui illuminent vos écrans de télévision, en particulier avec des personnalités sportives.

La publicité de deux minutes de JD Sports présente des internationaux anglais, dont Trent Alexander-Arnold de Liverpool, Jadon Sancho de Manchester United et Kalvin Phillips de Leeds United.

L’international anglais des moins de 21 ans de Crystal Palace Ebere Eze et Arsenal et l’Angleterre féminine Leah Williamson font également une apparition.

La marque s’est également aventurée vers des talents extérieurs à la Premier League alors que l’as de haut vol du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, est vu monter dans un taxi noir tout en hochant la tête au protagoniste alors qu’il se promène dans la rue principale.

Maya Jama, Michael Dapaah et Aitch sont parmi les nombreux autres noms reconnaissables dans l’annonce, qui montre une rue principale réinventée avec « JD Christmas Magic » – JD Sports a vraiment éclaboussé l’argent !

Et ses rivaux Sports Direct n’ont pas manqué de se battre pour la «meilleure publicité» après avoir dépensé 6 millions de livres sterling pour la campagne mettant en vedette Declan Rice de West Ham, Mason Mount de Chelsea et le numéro 10 de Manchester City, Jack Grealish.

Sports Direct

Intitulé comme la campagne appropriée « Go All Out This Christmas », il est juste de dire que Sports Direct a certainement fait tout son possible.

Le gardien d’Everton Jordan Pickford a également rejoint ses coéquipiers anglais dans une bataille de boules de neige entre d’autres athlètes, dont la merveille du tennis Emma Raducanu, la médaillée d’or Jessica Ennis-Hill et le professionnel de rugby Maro Itoje.

Oh et n’oublions pas le camée de l’artiste grime Big Narstie !

Eh bien, laquelle des compétences publicitaires des deux marques de sport est préférée ?

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions ; un fan de sport JD a applaudi l’agence de publicité…

Alors qu’un autre prétendait que la publicité de Sports Direct était la meilleure cette année… encore meilleure que la campagne de John Lewis…

C’est la meilleure publicité de Noël cette année oubliez votre publicité John Lewis J’espère la voir beaucoup pendant la période des fêtes j’adore ça ❤️👍🏻 https://t.co/MlXTNu5Ecz – vicky🤓#TeamMcflowden (@bellachu1984) 4 novembre 2021