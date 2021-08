JD (U) exige un comité de coordination dans la NDA, adopte une résolution disant que Nitish a « toutes les qualités de PM »

in

Le parti a également adopté une résolution lors de la réunion de son conseil national selon laquelle le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a « toutes les qualités » qu’un Premier ministre devrait avoir.

Faisant un pas de plus pour faire monter la pression sur son partenaire d’alliance BJP, le JD (U) dirigé par Nitish-Kumar a demandé dimanche un comité de coordination de la NDA aux niveaux de l’État et central pour “discuter de plusieurs questions sur lesquelles nous divergeons” ..

« Tout comme il y avait eu un comité de coordination de la NDA pendant le gouvernement AB Vajpayee, nous souhaiterions maintenant accueillir un comité similaire pour discuter de plusieurs questions sur lesquelles nous différons. Cela aiderait au bon fonctionnement de l’alliance et découragerait les commentaires injustifiés des dirigeants de l’alliance NDA », a déclaré le secrétaire général principal de JD (U) et porte-parole national KC Tyagi après la réunion.

Tyagi a également déclaré à The Indian Express que le parti avait adopté une résolution selon laquelle Kumar n’était peut-être pas dans la course aux PM mais avait toutes les qualités qu’un PM devrait avoir. Le chef du JD(U) a également déclaré que le parti continuerait d’exiger un recensement des castes. “Nous attendons une réponse positive du Premier ministre”, a-t-il déclaré.

