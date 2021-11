JD Vance a gagné près d’un million de dollars avant la campagne du Sénat de l’Ohio

JD Vance, le capital-risqueur et auteur de « Hillbilly Elegy », prend des photos avec des partisans après un rassemblement le jeudi 1er juillet 2021 à Middletown, Ohio, où il a annoncé qu’il rejoignait la course républicaine bondée pour le siège du Sénat américain de l’Ohio. laissé par Rob Portman.

Jeff Doyen | PA

Le candidat républicain au Sénat de l’Ohio, JD Vance, allié du milliardaire investisseur technologique Peter Thiel et défenseur du populisme conservateur à la Trump, a gagné près d’un million de dollars de revenus avant le lancement de sa campagne.

La plupart des revenus de Vance provenaient de sa société de capital-risque soutenue par Thiel et des redevances de ses mémoires à succès « Hillbilly Elegy », selon la divulgation financière de Vance, qui a été examinée par CNBC.

Une porte-parole de la campagne de Vance n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire sur la divulgation récemment publiée. Vance semblait avoir déjà manqué la prolongation de 90 jours pour déposer au plus tard le 29 octobre, mais sa porte-parole avait précédemment suggéré à CNBC qu’ils disposaient de 30 jours supplémentaires pour se conformer.

« Nous attendons quelques éléments supplémentaires à inclure dans le rapport. Une fois reçus, nous déposerons bien dans le délai de 30 jours prévu par les règles », a déclaré Taylor Van Kirk, porte-parole de Vance, à CNBC le mois dernier.

Vance a annoncé sa candidature l’été dernier. Il a fait des attaques contre Big Tech un objectif clé de sa campagne pour le siège du Sénat américain que le sénateur Rob Portman, R-Ohio, quitte. Pourtant, une grande partie de ses revenus, comme indiqué dans le nouveau rapport de divulgation, provenait d’entreprises liées au membre du conseil d’administration de Facebook, Thiel, et à d’autres investisseurs technologiques.

Vance a gagné un peu plus de 400 000 $ de salaire de sa société de capital-risque Narya Capital basée en Ohio. L’entreprise de 93 millions de dollars est soutenue par Thiel et d’autres grands investisseurs technologiques Marc Andreessen, Eric Schmidt et Scott Dorsey, selon Axios. Thiel a investi 10 millions de dollars dans un super PAC soutenant Vance. Vance a déjà travaillé dans une société d’investissement appelée Mithril Capital, co-fondée par Thiel.

Vance a gagné un peu plus de 125 000 $ du Rise of the Rest Seed Fund, une branche d’investissement de démarrage de Revolution, basée à Washington, DC, qui a été fondée par le co-fondateur d’AOL, Steve Case. Vance a également reçu 125 000 $ de salaire de JD Vance Enterprises LLC, qui, selon les dossiers commerciaux de l’Ohio, est destiné à « gérer et promouvoir les interventions orales, écrites et médiatiques de l’analyste politique et commentateur JD Vance ».

Les redevances du livre de Vance en 2016 « Hillbilly Elegy », qui a été adapté dans un film Netflix l’année dernière, ont totalisé un peu plus de 345 000 $.

CNBC Politique

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Sa nouvelle divulgation répertorie également les investissements dans des dizaines d’entreprises, dont Anduril Industries, une entreprise de technologie de défense qui a reçu pendant des années des millions de dollars de contrats gouvernementaux.

Anduril a été fondée par Palmer Luckey, un ancien partisan de l’ancien président Donald Trump. La divulgation de Vance montre que l’investissement vaut entre 1 000 $ et 15 000 $ en titres d’entreprise et il a fait très peu d’argent sur l’investissement. Thiel est également un investisseur dans Anduril, selon un rapport de Bloomberg.

Parmi ses actifs, Vance cite Narya Capital. Il semble avoir réalisé un revenu supplémentaire de plus de 1 million de dollars grâce au fonds.

Vance répertorie également BTC, l’abréviation de bitcoin, dans sa liste d’actifs. Son investissement est évalué entre 100 000 $ et 250 000 $ en BTC. Vance a déjà fustigé les efforts pour réguler les crypto-monnaies. Il possède également entre 50 000 $ et 100 000 $ en actions Walmart.

Vance se présente contre son collègue candidat de droite Josh Mandel, entre autres, pour l’investiture républicaine dans la course au Sénat américain de l’Ohio. Le représentant américain Tim Ryan, qui s’est présenté à la présidence lors de la primaire de 2020, fait partie des démocrates à la recherche du siège. Trump a remporté l’État en 2016 et 2020.