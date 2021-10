JD Vance dit que Twitter devrait rendre son compte à Trump pour qu’il puisse se moquer d’Alec Baldwin

JD Vance est une version étrange d’un être humain terriblement mauvais, d’autant plus qu’il se présente comme le chrétien ultime. Il fait souvent l’actualité parce qu’il a tendance à dire des choses particulièrement stupides, mais il jette également de la viande MAGA profondément préoccupante et exaspérante.

Comme la plupart le savent, Vance est candidat à l’investiture républicaine pour conserver le siège républicain de Rob Portman au Sénat américain (Ohio). À aucun autre moment de l’histoire, Vance ne serait même pas qualifié pour monter sur scène pour un débat. Mais avec des références MAGA impeccables, il est un candidat solide et pourrait facilement remporter l’investiture républicaine et doit être surveillé de près.

Aujourd’hui, nous le regardons à la fois s’embarrasser tout en affichant ce côté sombre de MAGA. Le Daily Beast rapporte que Vance veut que Trump soit autorisé à revenir sur Twitter pour s’adresser à Alec Baldwin. Non, Vance ne veut pas que Trump puisse répondre aux tweets de Baldwin, c’est bien plus laid que des choses aussi triviales :

JD Vance, auteur de Hillbilly Elegy et candidat républicain au Sénat actuellement en lice pour remplacer Rob Portman, s’est complètement embarrassé sur Twitter vendredi matin alors qu’il avait l’habitude du décès tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins pour lécher l’ancien président Donald Trump.

« Cher @jack, laisse Trump revenir », a tweeté Vance au PDG de Twitter, Jack Dorsey. « Nous avons besoin des tweets d’Alec Baldwin. » L’implication était que l’Amérique « a besoin » d’entendre les pensées sans fard de Trump sur son ennemi comique ayant accidentellement tué Hutchins – et blessant le réalisateur Joel Souza – sur le tournage de son nouveau film Rust au Nouveau-Mexique moins de 24 heures plus tôt.

Cher @jack, laisse Trump revenir. Nous avons besoin des tweets d’Alec Baldwin. – JD Vance (@JDVance1) 22 octobre 2021

Quoi?

Pourquoi ces gens se ressemblent-ils tous ? Certaines réponses ont été rapides et furieuses. Parmi les exemples, la star de The West Wing, Bradley Whitford, a déclaré à Vance: « Vous êtes l’inversion des valeurs de Jésus-Christ. » Le représentant Tim Ryan (D-OH) l’a dit: « Quelqu’un a perdu la vie, espèce de connard. »

Il n’y a pas grand chose de plus à dire. On se demande pourquoi sont-ils tous pareils ? Certes, Vance est un connard surdimensionné de MAGA.

