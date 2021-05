JD Vance lance un comité exploratoire pour le siège du Sénat américain de l’Ohio: rapport ⋆ .

JD Vance sur Face the Nation en 2017 (Face the Nation / Capture d’écran via YouTube)

JD Vance, un capital-risqueur basé dans l’Ohio et auteur du mémoire à succès Hillbilly Elegy, a formé un comité exploratoire pour la retraite du siège du sénateur républicain de l’Ohio Rob Portman en 2022, selon un nouveau rapport.

«À moins d’un cas de force majeure, JD sera prochainement candidat au siège du Sénat de l’Ohio», aurait déclaré une source proche de Vance à Business Insider. «Il a un message qui résonne auprès des électeurs. Et sur la base de la réaction des gens qui sont déjà dans la course, il est clair qu’il sera une force formidable.

L’Ohio Values ​​Project, le comité exploratoire, accepte maintenant les dons en ligne. Il coexistera avec les valeurs super PAC Protect Ohio alignées sur Vance, selon le rapport. Le super PAC a été financé par un don de 10 millions de dollars du milliardaire de la Silicon Valley Peter Thiel, avec qui Vance a déjà travaillé chez Mithril Capital.

Vance, un vétéran du Marine Corps âgé de 36 ans, rejoint un groupe d’au moins dix candidats potentiels au GOP, dont l’ancien trésorier de l’État de l’Ohio Josh Mandel et l’ancienne présidente du Parti républicain de l’Ohio Jane Timken, qui ont officiellement déclaré leur candidature, et l’homme d’affaires Bernie Moreno et le secrétaire d’État de l’Ohio, Frank LaRose, qui, semble-t-il, lorgnerait sur les courses.

Pendant ce temps, le représentant démocrate Tim Ryan a également annoncé sa candidature.

Une annonce officielle de la candidature de Vance pourrait intervenir dès cet été, aurait déclaré la source à Insider.

L’objectif de Vance serait de se présenter comme un «pont entre Trump et les républicains de l’establishment», a rapporté Axios le mois dernier. Cependant, le rapport ajoute que Vance a récemment rencontré en privé Trump et Thiel à Mar-a-Lago.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.