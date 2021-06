Je cherche la justice, pas la vengeance ; Frida Sofía poursuivra Enrique Guzmán et sa mère – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Après la polémique que connaît la famille Guzmán Pinal et qu’Enrique Guzmán a déjà poursuivi sa petite-fille, Frida Sofía, c’est désormais la fille d’Alejandra Guzmán qui a fait savoir à travers une vidéo téléchargée sur Instagram qu’il a décidé de poursuivre non seulement son grand-père, sa mère aussi. De plus, la jeune femme n’a pas hésité à reprocher à la chanteuse de ne pas la défendre.

Frida Sofía a évoqué les poursuites qu’elle va engager contre sa mère et son grand-père, poursuites qui seront apparemment déposées ce 10 juin et dont les avocats de la jeune femme s’exprimeront lors d’une conférence de presse.

La fille d’Alejandra Guzmán a souligné que l’interview qu’elle a accordée à Gustavo Adolfo Infante n’était pas rémunérée et a remercié le journaliste de lui avoir donné l’espace pour parler de ce qu’elle a vécu pendant son enfance et son adolescence.

«Pour moi, il est très important de souligner que ma seule intention en faisant l’interview avec Gustavo Adolfo Infante était de clarifier l’idée et la mauvaise perception qu’ils avaient de moi. Je voulais m’asseoir devant lui et son public pour qu’ils me connaissent et m’entendent parler avec et au sujet de la vérité. Gustavo Adolfo m’a promis de ne pas éditer l’interview, comme je l’avais demandé. Pendant l’entretien j’ai lâché prise et je ne pouvais plus me taire, je n’ai plus rien pour lui et sa production mais merci de respecter et de prendre soin des formes ».

“L’entretien m’a ouvert les yeux sur la façon dont les abus sont normalisés dans la société, que nous gardons silencieux car il est plus confortable pour tout le monde de prétendre que cela ne s’est pas produit, nous avons peur d’être signalés, d’être traités de fous, de manipulateurs, d’instabilité mentale la maltraitance est la raison du traumatisme subi par les femmes qui ont été maltraitées par notre propre famille ».

La jeune femme a également parlé de sa mère et visiblement émue a déclaré que cela lui faisait mal de ne pas avoir le soutien de la personne qui lui a donné la vie.

« J’ai entendu, j’ai vu, j’ai vécu beaucoup de choses qu’aucun enfant ou adolescent ne mérite de vivre. Cela me blesse profondément d’être dans cette situation purement légale et personnelle avec la femme que j’ai le plus aimée et qui m’a donné la vie. C’est une douleur profonde de ne pas me sentir protégée et comprise par ma mère, mais je n’attends plus rien d’elle, aujourd’hui je me libère de sa manipulation et de son chantage ».

Informations sur le MILLÉNAIRE