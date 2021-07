“Je cherche le podium à chaque course”

19/07/2021 à 10h23 CEST

À sa première saison avec le Red Bull KTM Ajo de Moto3, Jaume Masia a démontré une adaptation rapide à l’équipe, remportant la victoire lors de la première manche de 2021, au Grand Prix du Qatar. Le pilote valencien est également monté sur le podium en Italie et, malgré une série de malheurs, a réalisé de solides performances en course. À présent, Masia fait un bilan de son premier semestre et nous dit quels sont ses objectifs à son retour de vacances.

Comment évaluez-vous la première moitié de la saison 2021 ?

« Pour nous, la première partie de l’année n’a pas été très positive. Les choses ne se sont pas passées comme nous l’espérions, bien qu’il y ait encore une longue saison à venir et je crois toujours au potentiel que nous avons. C’est la chose la plus importante de toutes & rdquor ;.

Quel a été le meilleur moment pour vous dans les neuf courses que nous avons disputées à ce jour ?

« Pour moi, le meilleur moment a été le début de saison, au Qatar. Nous avons commencé l’année et, lors du premier Grand Prix avec l’équipe, nous avons remporté la victoire. C’était un sentiment très agréable et je m’en souviens avec beaucoup d’enthousiasme & rdquor ;.

Comment s’est passée votre adaptation à l’équipe et à sa philosophie de travail ?

«Je me suis adapté à l’équipe avec facilité. La méthode de travail que nous avons est très bonne, nous devons donc faire un effort pour rester sur la même ligne. Cependant, au cours du premier semestre de l’année, il y a eu de nombreux moments où il n’a pas été entre nos mains si les choses se sont bien passées ou non & rdquor ;.

A quels moments souhaiteriez-vous vous améliorer après la pause estivale ?

« Au second semestre, je me concentrerai sur un travail plus serein. Dernièrement la catégorie est très serrée, donc savoir gérer certains moments et le faire différemment des autres, je suis sûr que ça va nous aider & rdquor ;.

Quel est l’objectif pour le reste de la saison ?

« L’objectif est de continuer à ajouter le maximum de points possible. Nous chercherons à être à nouveau compétitifs et essayerons de nous battre pour être sur le podium ou en tête dans toutes les courses restantes & rdquor ;.

Comment allez-vous investir les cinq semaines de la trêve estivale ?

« En cette trêve estivale, j’ai eu une semaine de congé pour déconnecter un peu et recharger mes batteries. Maintenant je suis de retour à ma routine et je m’entraîne au maximum pour arriver bien préparé au début de la seconde moitié de saison en Autriche & rdquor;.