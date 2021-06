LOS ANGELES (15 juin 2021) – Le champion du monde des poids lourds WBC Tyson “The Gypsy King” Fury et l’ancien champion des poids lourds Deontay “The Bronze Bomber” Wilder se sont livrés à un long et intense face à face mardi à Los Angeles lors d’une conférence de presse conférence menant au match tant attendu pour le troisième titre mondial qui aura lieu le samedi 24 juillet depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas et en direct en pay-per-view.

Les billets sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur www.t-mobilearena.com ou www.axs.com. L’événement est promu par Top Rank, BombZquad Promotions, TGB Promotions et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

Voici ce que les combattants et leurs entraîneurs avaient à dire mardi de The Novo by Microsoft sur LA Live :

TYSON FURY

«Ce fut des montagnes russes folles pour ce combat. Je dis toujours : « Vous ne combattrez jamais quelqu’un tant que vous n’êtes pas sur le ring devant lui. Ce n’était pas difficile pour moi de m’adapter à nouveau à combattre Deontay Wilder. C’est ce qu’ils me paient pour faire ».

« Je m’entraîne toujours et je reste motivé. Je suis heureux de vivre et d’être ici en ce moment. J’attends avec impatience aujourd’hui. C’est comme ça que je gère tout. Je suis du genre “vivre dans l’instant”.

«J’espère que Deontay apportera quelque chose de différent à ce combat. Vous en avez besoin, si nous parlons des faits. J’espère que cela apportera un défi. Espérons que Malik Scott puisse faire ressortir le meilleur de Deontay Wilder. »

« Les coups du dernier combat ont eu un effet physique, mental et émotionnel sur sa vie. Je m’inquiétais pour lui après la façon dont je l’ai foutu en l’air.”

« Deontay Wilder est un poney à un tour. Il a une grande puissance de KO avec un seul coup. Je vais l’écraser comme s’il était un 18 roues. Je vous garantis que cela ne dépasse pas ce que vous avez fait lors du deuxième combat. Je cherche un gros KO tout de suite.”

« Il a dit toutes ces choses sur l’effusion de sang la dernière fois et nous savons tous ce qui s’est passé la dernière fois. Je vais être court et doux ».

DEONTAY WILDER

« Assez a été dit. Il est temps de lui couper la tête. Le 24 juillet, il y aura une effusion de sang. Achetez vos billets maintenant et à bientôt.”

«Beaucoup de choses vont être différentes dans ce combat. Le 24 juillet, le monde le verra. Nous allons révéler tout ce sur quoi nous avons travaillé ».

«Je ne ressentais aucunement le fait que Fury essaie de négocier un autre combat. Nous savions que nous avions raison et nous savions qu’ils ne pouvaient pas courir. Le silence est d’or”.

« J’ai été heureux et encore plus heureux pendant mon temps libre. J’ai eu du temps à passer avec ma famille et maintenant je suis rajeuni et prêt à partir. »

«Je me suis entraîné sans arrêt pendant la pandémie et j’ai construit. Tout ce temps entre les combats va être bon pour moi et mauvais pour lui. J’ai seulement eu le temps de progresser ».

« Quoi que vous fassiez le 24 juillet, nous aurons une réponse. Je m’entraîne très dur et mon esprit est très violent. Je suis prêt”.

STEWARD DE SUGARHILL, entraîneur de Fury

“Le temps que Tyson et moi avons passé ensemble depuis que nous avons uni nos forces n’a rien changé. Notre alchimie a toujours été là. La seule chose est, pendant ce temps, qu’il a maintenant le pouvoir d’assommer un homme d’un seul coup. »

«Je suis heureux qu’il ait ajouté ce genre de puissance à ses compétences en boxe et à son QI dans le ring. Il a maintenant le pouvoir de KO en un coup. Vous avez juste besoin de prendre ce coup. “

MALIK SCOTT, entraîneur de Wilder

“Deontay et moi avons toujours eu de la chimie et de la fraternité les uns avec les autres. Avant de parler d’aller de l’avant avec moi en tant qu’entraîneur, je voulais m’assurer que nous avions la même chimie en tant qu’entraîneur et combattant que nous avions avec notre sororité. Notre alchimie en tant que combattant et entraîneur le dépasse de loin. Je suis impressionné par la façon dont il s’est adapté.

“Je pense qu’avec un combattant comme Deontay, qui a une puissance naturelle brute, combinée à mon expérience techniquement solide, nous nous entendons bien.

« Deontay a fait les ajustements mentaux. Tout ce dont j’avais besoin, c’était d’un athlète réactif. Il a déjà fait les ajustements nécessaires pour faire tout ce qu’il faut dans cet anneau.