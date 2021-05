Daniel Ricciardo a déclaré qu’il «se familiarisait» avec la McLaren MC35M après avoir d’abord éprouvé des difficultés suite à son arrivée hors saison de Renault.

Alors que Ricciardo a terminé dans les points à chacune de ses quatre premières sorties pour McLaren, il a été battu par son nouveau coéquipier Lando Norris dans les trois premières courses et s’est plaint de ne pas se sentir tout à fait chez lui dans la voiture.

Cependant, il a rebondi au Grand Prix d’Espagne lors de la dernière course, convertissant une performance de qualification de septième place en P6 le jour de la course.

Dans la perspective de la cinquième manche de la saison à Monaco ce week-end, un circuit où Ricciardo a décroché la pole à deux reprises et remporté une fois, l’Australien a été optimiste, qualifiant la piste classique de son «circuit favori du calendrier».

«J’étais déjà enthousiaste à l’idée de reprendre la course à Monaco, mais courir aux couleurs du Golfe ce week-end ne fait qu’augmenter le niveau d’excitation», a-t-il déclaré. «J’ai même un casque rétro personnalisé pour correspondre à tout le thème de l’équipe ce week-end.

«Monaco est mon circuit préféré sur le calendrier, et j’ai vraiment manqué de piloter là-bas l’année dernière. C’est un endroit tellement unique pour conduire et en tant que pilotes de F1, nous sommes extrêmement chanceux d’avoir l’opportunité de courir là-bas. Ce n’est pas comme n’importe quel autre circuit dans le monde où vous pouvez vous présenter pour une journée de piste et conduire, vous avez le Grand Prix de Monaco et des événements de soutien et c’est tout. Donc, je suis incroyablement excité d’y retourner, nous avons été privés de cet endroit pendant près de deux ans.

«Nous avons beaucoup progressé au cours des dernières courses, et je pense que cela s’est vraiment montré en Espagne. Je commence vraiment à me familiariser avec la voiture et à prendre confiance en moi. Nous savons que nous aurons du pain sur la planche à Monaco, compte tenu de l’importance des qualifications et de notre proximité avec la compétition, mais nous allons tout donner et essayer de ramener des points solides pour l’équipe. »

