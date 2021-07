“Je comprends que Pedri veuille aller aux Jeux”

in

06/07/2021 à 00h45 CEST

Pedro l’été se terminera avec un grand nombre de matchs sous les jambes et, après peu de temps, il devra rejoindre la discipline du FC Barcelone avec Ronald Koeman pour débuter la pré-saison 2021/22.

Après avoir été un incontournable avec le Néerlandais tout au long de la saison dernière, Pedro Il est aussi l’un des footballeurs les plus utilisés par Luis Enrique en Eurocup, et probablement aussi par Luis de la Fuente aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, tournoi dans lequel il est convoqué et auquel il ira après son dernier match à l’Euro.

Pedri en a parlé lors d’une conférence de presse, déclarant qu’il comprend que le Barça, son club, est préoccupé par la charge de matchs, mais qu’il est prêt à y faire face.

Et à ce sujet il a aussi parlé Pépé Mel, entraîneur de l’UD Las Palmas et ancien entraîneur de Pedri en deuxième division avec les Canaries.

“Je comprends que Pedri veuille jouer aux Jeux Olympiques”, a déclaré Pepe Mel dans le programme Onda Cero « El Transistor ». “Pedri est un talent, un grand footballeur.”

Mel n’a épargné aucun compliment à Pedri, dont il a dit “Il faut le voir quand l’équipe perd le ballon. Il ne ménage aucun effort”. En Championnat d’Europe, le Canarien est le footballeur qui a couvert le plus de territoire jusqu’à présent ce tournoi.

“Ce n’est pas facile de mettre un garçon de 16 ans dans un groupe de professionnels”, a ajouté Pepe Mel. “La plus grande qualité de Pedro est qu’il améliore ses coéquipiers autour de lui.”

Malgré tout cela, celui qui fut son parrain sur les îles et dans le football professionnel a pointé un point d’amélioration pour l’actuel joueur du Barça, celui que le joueur lui-même a identifié et assume à visage découvert, avec humilité.

“Il doit contribuer à des buts, et cela doit s’améliorer”, Pepe Mel a commenté Pedri.

Concernant l’équipe espagnole et ses chances dans le tournoi des Nations, Mel a souligné la figure et le rôle de Luis Enrique, l’entraîneur.

« Luis Enrique a été en charge de faire ce changement de génération », Il a dit. “Ce n’est pas facile de changer un champion d’Espagne.”

Enfin, Mel, concernant tous les problèmes financiers des entités de football, dont l’UD Las Palmas, son club, a déclaré que “la pandémie fait des ravages dans le football”.