Je continuerais avec Arum, Taylor sur sa route et à deux pas du LXL

Après le KO sur Shawn Porter, le thème est : L’avenir de Crawford. Qu’est-ce qui vous attend en tant que Free Agent ? Spence ou Taylor vous convient-il ? 147 ou 154 livres ? Comment profiter de l’effet LXL et Ilunga Makabu ? Nous avons les réponses.

L’avenir de Crawford

Dans cette vidéo, nous analysons les avantages et les inconvénients d’être un agent libre dans le monde de la boxe et ce qui devrait arriver, en ce sens, avec Tertence Crawford. Nous avons également traité de la confrontation des deux options immédiates : Errol Spence et Josh Taylor, ainsi que la possibilité certaine de passer au super poids welter maintenant ou pas.

Livre X Livre

La victoire de TKO sur Porter, Terence Crawford semble lui avoir donné cette reconnaissance qui lui manquait. Ce week-end, il y a des commentaires positifs sur les réseaux et surtout, ces analystes, commentateurs et même des YouTubers de boxe bien connus, qui avaient critiqué Crawford, ont changé de discours.

Surtout ceux qui ont misé tout ce temps pour la promotion de Canelo Alvarez et ne cachent pas leur déception face au Mexicain avant le choix de l’Africain Ilunga Makabu comme prochain rival. Tout cela devrait influencer l’appréciation générale de Crawford, quelque chose qui devrait avoir une influence sur le LXL, non seulement le champion WBO des poids welters, cela affectera également la valorisation d’autres personnalités telles que Naoya Inoue, Errol Spence, Oleksandr Usyk ou Tyson Fury. . Nous analysons également ce contexte dans cette vidéo.