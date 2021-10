Je cours avec Muad, documentaire ESPN sur Ahmaud Arbery

The Undefeated d’ESPN se prépare à lancer un documentaire sur Ahmaud Arbery et son héritage durable sur la communauté des coureurs. Le documentaire intitulé «Je cours avec Muad» fait partie de la programmation Black History Always au sein d’ESPN, où ils se concentrent sur l’importance de mettre en évidence l’histoire des Noirs et comment elle s’est entrelacée avec le monde du sport. À l’approche du 50e anniversaire du marathon de New York, le pourquoi de notre course à pied, notre amour pour elle et la passion qui a alimenté des millions de personnes doivent être explorés. Nous nous sommes associés à ESPN+ pour réfléchir, absorber ce moment et créer un espace de dialogue sûr.

La course à pied a été considérée comme thérapeutique et comme un moyen sain de réduire le stress et l’anxiété, tout en ajoutant une multitude d’avantages pour la santé physique. La course à pied a été pour la compétition, pour le sport et pour diverses causes. C’est cette forme d’exercice inoffensive qui a façonné et impacté de nombreuses vies pendant des décennies, mais a malheureusement coûté la vie à un homme. Cet homme est Ahmaud Marquez Arbery. Ahmaud était un athlète de longue date, un ancien joueur de football au lycée étudiant pour devenir électricien au South Georgia Technical College, un fils, un frère, un neveu mais surtout, un homme noir innocent et aimant qui s’est réveillé et a décidé qu’il voulait continuer une course. Comme la plupart d’entre nous s’y attendraient alors que nous entamons les routines et les activités quotidiennes de notre vie, cette course était censée être habituelle et normale, mais en était loin. Cette course a changé l’histoire, a établi une nouvelle politique et a attiré l’attention du monde entier, mais cette course s’est avérée être la dernière d’Ahmaud.

Le 23 février 2020, Ahmaud a été abattu alors qu’il courait. Il a été accosté et pourchassé par 3 assaillants qui font maintenant face à des accusations de meurtre. Ces meurtres ont bouleversé la vie d’une famille toujours en deuil, d’une mère au cœur brisé et de nombreuses personnes qui comprennent que c’est la réalité dans laquelle nous vivons tous. Des cas comme celui-ci arrivent trop souvent, et pourquoi ? Haine, jalousie, ignorance, je vous laisse choisir, mais je sais qu’aucun de ceux-ci ne justifie le meurtre d’une personne innocente.

Certains d’entre nous courent pour la santé et le bien-être, une évasion des réalités auxquelles nous sommes confrontés au cours des 2 dernières années, tandis que d’autres courent pour rester en forme et en forme. Ce sont toutes des raisons nobles, mais aujourd’hui et chaque jour, nous vous demandons d’explorer la vérité sur les raisons pour lesquelles beaucoup ont couru depuis le 23 février 2020, et ce que nous pouvons faire pour garantir que de telles tragédies diminuent jusqu’à ce qu’elles soient obsolètes.

Ce documentaire fait ses débuts le vendredi 29 octobre 2021, exclusivement sur ESPN+.