“Je cours comme si c’était un jeu”

15/07/2021 à 18:57 CEST

.

Le cycliste slovène Tadej Pogacar a déclaré que ce qu’il vit sur le Tour de France est “au-dessus de tout rêve”, après avoir gagné ce jeudi en tête de Luz Ardiden sa troisième étape dans cette édition, et a noté que le cyclisme est la planète “Comme un jeu”.

“Je suis dans un moment où ce qui m’importe c’est de profiter. Chaque jour j’applique ce que me disent mes entraîneurs, je dois sortir et passer un bon moment. Ils me disent que le cyclisme est un jeu et que parfois tu gagnes et parfois tu perds. Si j’ai une mauvaise journée, je sais qu’une autre bonne journée viendra », a déclaré le cycliste émirati, qui compte déjà six victoires d’étape sur le Tour, après trois l’an dernier.

Pogacar est monté quatre fois sur le podium, en tant que vainqueur de l’étape, leader du général, de la montagne et du classement des jeunes. “Le simple fait de monter sur le podium est quelque chose d’incroyable”, a-t-il souligné.

Il a mis en avant le maillot rouge à pois du roi de la montagne, qui a déjà été assuré à Paris et a déclaré qu’il le porterait tous les jours en raison de la popularité qu’il a auprès des fans, mais a reconnu que sa priorité a toujours été le jaune et que « le le repos est un don supplémentaire.”

Pogacar ne veut pas se demander si sa probable deuxième victoire sur le Tour ouvrira une nouvelle ère qui porte son nomIl a souligné qu’il y a d’autres jeunes qui ont frappé fort dans le peloton international et était convaincu que la prochaine décennie sera belle pour le cyclisme.

« Je pense que nous sommes face à une bonne génération. Le cyclisme est différent maintenant que par le passé et je suis fier d’appartenir à cette nouvelle race“, a-t-il souligné.

Le cycliste slovène a refusé de répondre aux questions sur son directeur d’équipe des Émirats arabes unis, Mauro Gianetti, qui a déjà été impliqué dans des affaires de dopage.

“Je ne peux répondre que par moi-même, je ne sais pas grand-chose sur ce qui s’est passé dans le passé. Quand j’ai rencontré Gianetti, il était très bon avec moi, c’est une bonne personne, je ne veux pas juger le passé. sachez que le cyclisme est maintenant plus beau, non je peux parler d’autres choses », a-t-il souligné.

Il n’a pas non plus dit grand-chose sur les records que la gendarmerie française a faits hier soir à l’hôtel de l’équipe de Bahreïn : “C’est un contrôle de plus pour que personne n’ait rien à cacher. Le résultat semble avoir été bon, c’est quelque chose de contrôle supplémentaire dans sport.”