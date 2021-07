Je crains que le nouveau Wear OS ne soit bientôt associé à Samsung, pas à Google

2021 s’annonce comme une année passionnante pour les fans d’Android avec de grands changements au système d’exploitation dans Android 12, des téléphones pliables arrivant à échéance et un nouveau système d’exploitation Wear ! Google et Samsung travaillent en étroite collaboration pour revitaliser la plate-forme portable et, ce faisant, introduisent également de nouveaux matériels. Google fabrique sa première Pixel Watch et Samsung revient dans le jeu Wear OS avec son propre appareil. Mais jusqu’à présent, tout le brouhaha concernait Samsung, même de Google, et cela m’inquiète un peu que Google attribue trop l’avenir de Wear OS au succès de Samsung.

Oui, Samsung fabrique en effet certaines des meilleures montres intelligentes Android depuis des années, mais cela ne signifie pas que l’entreprise devrait se voir confier les rênes de la plate-forme portable de Google. Alors que Wear OS est co-développé entre Samsung et Google et sera ouvert à d’autres fabricants, il semble que Google laisse en grande partie Samsung diriger le spectacle.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Les montres intelligentes les plus récentes de Samsung, la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active 2, sont des éléments matériels fantastiques qui offrent d’excellentes performances sous le système d’exploitation Tizen de Samsung. Bien que Tizen ait ses avantages, elle a aussi ses inconvénients, même avec toute la maîtrise de la conception de Samsung en matière de finesse marketing, ses montres intelligentes n’ont toujours pas réussi à avoir le succès de l’Apple Watch.

Les marques essayaient de vendre Wear OS sur leurs montres, et Google laissait tout échouer.

Ce n’est un secret pour personne que la plate-forme Wear OS de Google a lutté beaucoup plus que Tizen, mais ce blâme peut tomber sur de nombreuses têtes. La confiance accordée à Qualcomm en tant que seul fabricant de processeurs pour montres intelligentes à des années de Google laissant apparemment le logiciel mourir lentement a contribué à ce que Wear OS soit dans l’état où il se trouve actuellement. Certaines entreprises fabriquent encore aujourd’hui d’excellentes montres Wear OS, comme la TicWatch Pro 3 et la Fossil Gen 5E, mais même celles-ci ont leurs défauts.

Il y a un peu une situation de poule et d’œuf avec les montres Wear OS car, bien qu’il y ait peu de marketing fait pour les appareils, il est un peu difficile de vraiment pousser un produit qui ne peut pas atteindre les niveaux des montres intelligentes plus populaires. Google s’est associé à de nombreuses marques dans le passé pour aider à stimuler le développement de leurs montres intelligentes, mais n’a pas fait grand-chose pour promouvoir les appareils.

Source : Chris Wedel / Android Central

Comme Android, les marques seront autorisées à personnaliser et à différencier leurs nouvelles montres Wear des autres.

L’approche de Google pour Wear OS était différente de celle d’Android, où les marques pouvaient changer le système d’exploitation à leur guise. Avec Wear OS, Google contrôlait tout avec la plate-forme et n’autorisait pas les entreprises à changer quoi que ce soit – enfin, presque rien. Mis à part les cadrans de la montre et quelques modes de batterie, chaque montre Wear OS avait la même apparence et fonctionnait d’un point de vue logiciel. Lorsque Google est responsable du logiciel pour toutes les montres Wear OS, il devrait vouloir que la plate-forme réussisse encore plus – mais cela ne s’est jamais montré.

Avec le nouveau système d’exploitation Wear à l’horizon, Google semble prendre le pas sur Samsung à ce stade. Alors que nous nous attendons à ce qu’une montre Pixel arrive à l’automne, Google a tenu bon nombre de ses partenaires Wear OS actuels dans l’ignorance des projets futurs. Cela a été démontré par la confusion quant à savoir si le TicWatch Pro 3 sera mis à jour et même la possibilité que l’une des puces de Qualcomm puisse exécuter le nouveau système d’exploitation.

Source : Jon Prosser

Ne vous méprenez pas, je suis excité comme tout le monde pour une montre Samsung Wear OS, mais je ne veux pas que Samsung dirige le spectacle. Je ne pense pas qu’à l’avenir, Samsung sera le maître des marionnettes dans les coulisses. J’espère que non en tout cas. Parce que si cela se produisait, j’ai peur de ce que pourraient devenir les sociétés de montres intelligentes Wear OS actuelles. Les partenariats étroits entre Google et Mobvoi ont aidé la marque à être l’une des rares entreprises à continuer à fabriquer des montres connectées de haute qualité – et je veux que cela se développe avec Mobvoi et d’autres marques.

Samsung a une notoriété de marque dans de nombreux domaines de son activité, en particulier dans le domaine de l’électronique grand public – et il a gagné cette notoriété. Samsung fabrique d’excellents produits, et en commercialise le bejeezus, et je m’attends à ce qu’il continue à le faire. Cependant, Google doit s’assurer qu’il ne laisse pas ses partenaires actuels prendre du retard car il donne trop à Samsung. Nous aimons Android pour de nombreuses raisons, de la variété du matériel aux variations de logiciels entre les marques. J’aimerais que les montres connectées Wear OS soient similaires dans cette veine, mais si Google met trop d’œufs dans le panier Wear OS de Samsung, cela pourrait causer des problèmes pour mes espoirs.

