« Je crois à la vaccination, c’est quelque chose de fantastique »

01/10/2022 à 13:27 CET

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a demandé si le pays autoriserait Novak Djokovic de jouer le tournoi de Wimbledon et a déclaré qu’il pensait que tout le monde devrait se faire vacciner car c’est quelque chose de « fantastique ».

Ceci ne répond pas, cependant; à l’incertitude quant à savoir si le numéro un mondial pourra jouer le troisième Grand Chelem de la saison en juin, bien que la loi britannique actuelle autorise les personnes non vaccinées à entrer, à condition qu’elles fournissent un PCR négatif avant de voyager et d’effectuer un dix jours quarantaine au cours de laquelle deux autres PCR devront être effectuées, les deuxième et huitième jours.

En cas d’aller à Londres, Djokovic Vous pourrez couper le confinement avec une PCR le cinquième jour de votre arrivée.

« Il est important que les autorités australiennes prennent leurs propres décisions. Tout ce que je vais dire sur le sujet Djokovic, contre lequel, d’ailleurs, j’ai joué au tennis, c’est plutôt bien, je crois à la vaccination et que c’est quelque chose de fantastique », a-t-il déclaré. Johnson.

« Je pense que tout le monde devrait faire confiance à ce programme (la vaccination), car il permet à ce pays d’être l’une des meilleures économies d’Europe et, en même temps, de protéger le monde entier. Il a de grands avantages », a ajouté le premier ministre. .

Les documents qui ont transcendé le procès qui Djokovic a gagné à Melbourne ont révélé que le Serbe n’est pas vacciné, ce qui peut compliquer ses déplacements sur le circuit. Pour l’instant, ni Roland Garros ni Wimbledon, les deux prochains tournois du Grand Chelem de la saison, ne se sont opposés à l’arrivée du Serbe.