“Je crois beaucoup au Karma et la victoire revient à Seve”

21/06/2021

09:20 CEST

L’Espagnol Jon Rahm, qui a vécu sa journée la plus mémorable en tant que professionnel en remportant la 121e édition de l’Open des États-Unis ce dimanche, a déclaré qu’il était un “grand croyant” en Karma et était convaincu que quelque chose de bien lui réservait son retour sur le terrain de Toorey Pines, où il a obtenu son premier titre professionnel.

ça s’est passé comme ça, Rahm avec un record final de 67 coups (-4) et un cumulatif de 278 (-6) a remporté le titre de champion, le premier d’un tournoi majeur, un prix en espèces de 1,89 million d’euros (2,25 millions de dollars), et étant le premier Espagnol à remporter le tournoi.

La victoire historique de Rahm Il a été produit dans le même domaine qui a remporté en 2017 le Farmers Insurance Open 2017, le premier titre professionnel du PGA Tour., sur les six qu’il possède déjà, et cela s’est également produit trois semaines seulement après qu’il a été contraint de se retirer du Mémorial à cause de Covid-19 alors qu’il avait tout en sa faveur pour remporter la victoire.

“Je crois beaucoup au karma”, a déclaré un Rahm excité. “Après ce qui s’est passé il y a quelques semaines, je suis resté très positif sachant que de grandes choses allaient se passer. Je ne savais pas quoi, mais nous atteignions un endroit où j’ai obtenu ma première victoire et c’est un endroit très spécial pour moi et ma famille. . J’ai senti que les étoiles s’alignaient“.

Lorsqu’il est sorti du 18e green après sa ronde, qui s’est terminée par un birdie mémorable, Rahm a été étreint par le frère de Phil Mickelson, Tim, qui était son entraîneur de golf universitaire à Arizona State. Rahm a dit à Tim Mickelson : “J’y ai cru”.

Mais non seulement il avait obtenu un titre spécial et significatif, il avait il est également devenu le premier Espagnol à le faireAinsi, sa satisfaction était encore plus grande, comme cela se fait également lors de la traditionnelle fête des pères, qui est célébrée aux États-Unis, avec son fils de trois mois, Kepa, dans ses bras.

“C’était définitivement pour Seve« Rahm a dit, en faisant référence à son idole de golf espagnol, Seve Ballesteros. Je sais que nous avons beaucoup parlé de Seve au Masters, mais je sais qu’il voulait gagner celui-ci avant tout. »

Tandis qu’à son fils, dans ses bras, il lui avait déjà dit combien le triomphe signifiait, même s’il ne pouvait toujours pas s’en rendre compte, mais que très bientôt il le ferait.

Rahm, 26 ans, a également rattrapé tous les mauvais moments avec un abandon forcé lors du tournoi Memorial.

Cette fois, ses parents étaient à Torrey Pines pour assister à une performance de classe mondiale. couronné par l’une des grandes finales de l’histoire de l’US Open.

“Cela devait se passer dans un cadre magnifique comme celui-ci« Rahm noté. » Trois générations de Rahms sur ce green. L’un d’eux ne sait pas ce qui se passe.”

Mais le monde du golf connaît déjà la légende que commence à devenir Rahm, qui à 26 ans est au sommet du sport.

Pour le moment, est à nouveau le leader du classement mondial évinçant l’Américain Dustin Johnson, qui a terminé à la dix-neuvième place avec un cumulatif de 286 (+2), et avec 600 points pour la FedEx Cup, il a grimpé de 17 places pour se placer à la deuxième place.