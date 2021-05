Je crois en l’utilité à long terme de Bitcoin (BTC) – PDG de Riot Blockchain

Riot Blockchain Inc. a annoncé l’acquisition de l’installation minière de Bitcoin aux États-Unis, Whinstone US.

Selon l’annonce, la contrepartie totale payée pour l’acquisition était de 80 millions de dollars en espèces et de 11,8 millions d’actions ordinaires de Riot. Cela se produit lorsque l’exploitation minière de Bitcoin (BTC / USD) a reçu un peu de chaleur ces derniers temps en raison de sa consommation d’énergie élevée perçue. Cependant, le PDG de Riot Bitcoin, Jason Les, a autre chose à dire à ce sujet.

Corriger la fausse notion sur l’exploitation minière de Bitcoin

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il leur a déclaré qu’il était impliqué dans Bitcoin depuis longtemps. Tout en parlant sur CNBC de la viabilité de Bitcoin, il a déclaré qu’il «croyait en l’utilité à long terme de Bitcoin».

Il a blâmé les affirmations des gens selon lesquelles l’exploitation minière de Bitcoin utilise plus de combustibles fossiles qui pourraient être dangereux pour les moyens d’existence environnementaux. Il a fait valoir que les mineurs de Bitcoin utilisent plus d’énergie renouvelable que toute autre grande industrie ou application commerciale.

Les et d’autres mineurs de Bitcoin ont eu une longue discussion avec Elon Musk et Michael Saylor, respectivement fondateurs de Tesla et Microstrategy. La réunion s’est concentrée sur ce qu’ils font en tant qu’industrie pour corriger la fausse idée que les gens ont de l’exploitation minière de Bitcoin. Il a dit que plus de mineurs parleront de leur consommation d’énergie pour «remettre les pendules à l’heure».

Poursuite du développement des installations minières

Après l’acquisition, Riot Blockchain souhaite toujours développer davantage d’installations à Whinstone pour l’amener à sa capacité actuelle de 750 MW.

Selon Riot, l’augmentation de la capacité aidera l’entreprise à expédier ses commandes minières à Whinstone. Cela permettra à Rio de tirer parti d’importantes synergies, notamment des coûts d’exploitation réduits et des coûts énergétiques directs.

Avec cette acquisition, Riot Blockchain possède désormais la plus grande installation minière de Bitcoin aux États-Unis.Le principal objectif commercial de la société est de miner Bitcoin et d’héberger des équipements de minage Bitcoin pour les clients.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent