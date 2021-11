« Je défendrai l’Aragon quoi qu’en disent le PSOE et le gouvernement »

11/05/2021 à 04:18 CET

.

Le président d’Aragon, Javier Lambán, a montré ce dimanche son désaccord avec la ministre des Finances, María Jesús Montero, sur le financement régional et a assuré que, pour lui, la Communauté qu’il préside « passe avant toute autre chose », y compris son parti, et qu’il défendra la position de ce territoire « Dites ce que dit le PSOE et dites ce que dit le gouvernement espagnol« .

« J’ai toujours dit que, pour moi, l’Aragon est avant tout, bien sûr avant le PSOE ; je me dois avant tout aux Aragonais et Je défendrai la position d’Aragon, quoi que dise le parti socialiste et quoi que dise le gouvernement espagnol« , a souligné le chef de l’exécutif régional dans des déclarations aux médias dans un acte de la jeunesse socialiste tenu à Ejea de los Caballeros.

Lambán a souligné qu’il était « absolument en désaccord » avec l’approche du ministre sur cette question et a estimé qu' »elle n’était pas au courant de la réalité des différentes communautés autonomes », tout en affirmant que L’Aragon est « sous-financé ».

Pour cette raison, il a prédit que lors du prochain conseil de politique budgétaire et financière, qui se tiendra le 23 novembre à Saint-Jacques-de-Compostelle, il aura « un débat très sérieux » sur cette question.

Pour Lambán, un exemple de ce sous-financement est que, dans la Communauté, « pour maintenir l’éducation, pour maintenir les services, pour maintenir la santé, surtout, il faut chaque année recourir aux déficits et à l’endettement ».

« Non seulement les Communautés que le ministre des Finances dit sous-financées, mais nous sommes tous sous-financés et, surtout les communautés autonomes à faible densité de population et à population vieillissante« , a ajouté le président aragonais.

« Sous la moyenne »

Une dette qui en Aragon « est en dessous de la moyenne espagnole« , bien que » ces dernières années, il ait augmenté de manière très importante en raison principalement d’un mauvais financement. «

La position qu’il défend à cet égard réside dans que le financement « se fasse en tenant compte du coût réel de la prestation de services par habitant », puisque, a-t-il souligné, « il n’est pas la même chose de maintenir des services dans une zone de faible densité de population, avec une population vieillissante, comme c’est le cas de l’Aragon, que dans une Communauté avec une population plus jeune et, surtout, à forte densité de population ».

« Ce que nous demandons, c’est que la variable du coût réel des services soit prise en compte et c’est ce que nous défendrons le 23 novembre prochain à Saint-Jacques-de-Compostelle avec sept autres communautés autonomes », a avancé Lambán.