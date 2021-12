« Je désapprouve totalement, il faut être respectueux »

20/12/2021 à 23h59 CET

L’entraîneur de Valence, José Bordalás, s’est montré très critique vis-à-vis des gestes posés par son joueur Uros Racic à la fin du match contre Levante et cela a provoqué des moments de tension entre les joueurs des deux équipes.

« Je le désapprouve totalement, il faut être respectueux et ne faire aucun geste qui puisse offenser qui que ce soit. Nous ne pouvons le permettre en aucune façon et cela ne peut pas arriver dans mon équipe car Valence doit être seigneur et respecter tous ses rivaux & rdquor;, il prétendait.

Dans un autre ordre d’idées, l’entraîneur est satisfait du triomphe de son équipe dans le derby et de la séquence de séquences de l’équipe mais précise qu’il ne faut pas se laisser emporter par l' »euphorie ». « Nous devons y aller étape par étape et non pas parce que nous avons un bon parcours, nous fixer des objectifs à long terme.. La Real menait et a perdu quatre d’affilée. Nous ne pouvons pas être une équipe d’euphorie excessive, il faut savoir qu’il s’agit d’une course de longue distance. Je ne me laisse pas emporter par un jeu ou deux, ou par l’euphorie & rdquor;at-il expliqué dans la salle de presse.

« Nous devons continuer à grandir dans des aspects que nous devons améliorer et le faire avec une grande humilité & rdquor ;, a déclaré le technicien qui est réapparu après dix jours de quarantaine pour covid-19. «Ce furent des jours difficiles, il a été très rare de voir mon équipe à la télévision & rdquor;il admit.

Le coach a salué le jeu et l’évolution de Mouctar Diakahaby qui a dit qu’il est l’un des joueurs qui s’est le plus amélioré depuis son arrivée. « C’est un garçon très réceptif. J’étais sûr que lorsque nous aurons besoin de lui, il sera là. Il peut se tromper, mais il est fiable et attentif. Nous devons le féliciter car il a su attendre et profite de son opportunité de manière exceptionnelle », a souligné Bordalás, qui a déclaré que le débutant Rubén Iranzo était & rdquor; franchement bien & rdquor; dans une position qui n’est pas la sienne.