Je déteste avoir raison | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, Ticker du marché:

Autrement intitulé: “ Warp Speed ​​” n’existe que dans une série télévisée et des films fictifs, You Murderous Pricks

Merci à la fois à Trump et à Biden pour cela, ainsi qu’à une industrie médicale et pharmaceutique vorace, je ne donne pas une industrie médicale et pharmaceutique volante qui n’a qu’une seule chose en tête: les profits.

Supprimez le seul contrôle et équilibre contre cela – si vous foutez vraiment le chien, vous serez poursuivi en justice et risquerez de perdre – et vous allez tuer beaucoup de gens.

La science demande du temps. Temps pour formuler des hypothèses, temps pour faire les études, temps pour enregistrer les résultats, temps pour réfléchir à ce que vous avez observé, temps pour le rédiger, temps pour le publier, temps pour que les autres le lisent et y réfléchissent («examen par les pairs») ), et le temps pour les autres d’itérer ce processus, en essayant de reproduire ou de réfuter ce que vous prétendez avoir trouvé. La science n’est pas un ensemble d’allégations chauves, c’est un processus, et le port d’une blouse blanche ne rend en aucun cas les affirmations plus ou moins valables.

Tout des vaccins EUA’d à «vitesse de distorsion» ont été construits à partir d’un morceau de protéine de pointe non déterminé indépendamment mais «donné» par la Chine. On a simplement supposé que sans la partie «N» de la protéine virale, elle ne pouvait pas provoquer de maladie indépendamment.

Il n’y avait aucune preuve pour ou contre cette croyance; il a simplement été supposé sans la moindre preuve expérimentale à l’époque et toute la prémisse du développement de prétendus «vaccins» conçus pour que le corps produise délibérément ladite protéine a été, sur cette base, mise en production et utilisée. Notre gouvernement a adhéré à cette foi aveugle et est même allé jusqu’à accorder une immunité juridique générale à toutes les personnes impliquées si cela s’avérait être une erreur.

C’était follement stupide et je l’ai dit à l’époque. En fait, il n’y a jamais de présomption que l’introduction d’une chose étrangère qui n’est généralement pas présente dans le corps ne causera pas de maladie; en effet, même l’introduction d’une quantité excessive de quelque chose déjà présent provoque fréquemment des maladies.

Ensuite, il y a la définition légale d’un «vaccin», trouvée dans certains codes juridiques d’État et dans toute la littérature scientifique qui est: “Tout ou partie d’un virus, inactivé ou atténué, qui est introduit dans l’organisme pour provoquer une réponse immunitaire dans le but de fournir une immunité durable contre l’infection par le pathogène d’origine. “

Notez que nulle part la définition apporter pour amener le corps à produire lui-même ladite fraction. C’est parce que cela n’a jamais été fait auparavant comme moyen de «vaccination» et donc chacune de ces injections actuellement disponibles dans le cadre de l’EUA ne répond pas à la définition légale d’un vaccin; il s’agit, légalement, d’une thérapeutique qui, encore une fois par définition, est une substance introduite pour modifier, provoquer, améliorer ou supprimer un processus biologique dans le but de traiter ou de prévenir une maladie.

Toute cette stupidité s’ajoute aux autres éléments de bêtise et de risque connu que nous avons également ignorés et dont j’ai déjà parlé; en particulier l’évasion virale des vaccins non stérilisants et la promotion réelle par la pression évolutive de souches plus virulentes ainsi que la possibilité très réelle que les Chinois, ou un autre adversaire, puissent cible a déclaré une protéine «donnée» via une arme biologique et l’utiliser pour tuer d’énormes pourcentages de gros dans le monde occidental.

Moderna, je vous le rappelle, essaie de produire des thérapies utilisant l’ARN messager depuis environ une décennie. Très richement financée, cette petite biotechnologie n’est pas nouvelle sur le marché mais n’avait jamais réussi à surmonter les problèmes de sécurité dans le passé. Ce n’est pas rare; la plupart des approches biotechnologiques échouent. En tant qu’investisseur et commerçant qui a suivi de près ce segment du marché pendant longtemps et qui a parfois placé des paris sur certains d’entre eux, je suis bien conscient de la plupart des explosions et des effondrements directs occasionnels; Quelqu’un Théranos? Ou que diriez-vous de Dendreon, qui aurait eu la réponse au cancer métastatique de la prostate? Ils ont fait faillite; semble la vérité est qu’ils ne l’ont pas fait.

Quelle est l’histoire de Moderna à cet égard? Tout comme beaucoup d’autres, ils ont essayé et échoué à plusieurs reprises. Mais leur histoire est particulièrement troublante en ce qu’elle n’incluait pas seulement des thérapies non fonctionnelles; plusieurs d’entre eux semblaient pouvoir effectivement fonctionner, mais ils continuaient à rencontrer des problèmes de sécurité:

Afin de protéger les molécules d’ARNm des défenses naturelles de l’organisme, les développeurs de médicaments doivent les envelopper dans une enveloppe protectrice. Pour Moderna, cela signifiait mettre sa thérapie Crigler-Najjar dans des nanoparticules faites de lipides. Et pour ses chimistes, ces nanoparticules ont créé un défi de taille: dose trop faible et vous n’obtenez pas assez d’enzyme pour affecter la maladie; dose trop élevée et le médicament est trop toxique pour les patients.

Euh hein.

Trop toxique hein? Que se passe-t-il lorsque la chose que vous produisez elle-même est toxique – et vous ne saviez pas que c’était ce que vous alliez faire parce que vous ne vous êtes pas donné la peine de chercher dans l’intérêt de la vitesse?

Est-ce que quelqu’un qui n’est pas un monstre de niveau Mengele aurait tenté de concocter quelque chose pour que le corps produise la protéine «S» (pointe) s’il savait à l’avance que la protéine de pointe elle-même, seule, était pathogène – c’est-à-dire que cela a provoqué une coagulation sanguine anormale dans le corps?

Vous voyez, il semble que ce soit effectivement le cas.

Ici, nous étudions l’effet de la sous-unité S1 de la protéine de pointe SRAS-CoV-2 isolée en tant que potentiel inflammatoire pro-inflammatoire sui generis. Nous étudions le potentiel de cet inflammagène à interagir directement avec les plaquettes et la fibrine (ogène) pour provoquer des modifications de la protéine de la fibrine (ogène) et une hypercoagulation sanguine. Nous déterminons également si la protéine de pointe peut interférer avec le flux sanguin, en comparant des échantillons PPP sains naïfs, avec et sans protéine de pointe ajoutée, à des échantillons PPP de patients positifs au COVID-19 (avant traitement). Nous concluons que la protéine de pointe peut avoir des effets pathologiques directement, sans être absorbée par les cellules.

Oh.

****.

Même maintenant, un an et changer en Covid-19, ce n’est pas bien compris; ce n’est pas surprenant car il faut du temps pour exécuter le processus de la science. Ce papier est en pré-impression; seuls le temps (examen par les pairs) puis la vérification (répétition) par d’autres nous diront si la conclusion est correcte ou non.

Cette conclusion est, si elle est vraie, horrible. En bref, toute l’approche des prétendus «vaccins» était erronée; alors que la génération d’anticorps contre cette protéine devrait être protectrice détourner délibérément les cellules du corps pour les produire est également directement pathogène – c’est-à-dire qu’il peut vous rendre malade en provoquant une coagulation qui pourrait vous mordre immédiatement ou sur la route.

Chacun des vaccins EUA actuels le fait.

Tous.

