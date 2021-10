Je déteste m’entraîner mais j’aime le miroir et il est en solde !

Pourquoi j’aime le miroir ? C’est un excellent moyen d’amener le cours de groupe chez vous via des sessions en direct (avec des instructeurs qui vous reconnaissent par votre nom), de vous motiver et de partager des idées personnelles. Si votre emploi du temps ne permet pas une session en direct, ils sont tous enregistrés, vous pouvez donc simplement vous mettre en forme quand cela vous convient. Il y a même des séances individuelles.

Il y a tellement de façons de personnaliser l’expérience pour qu’elle soit exactement ce que vous voulez qu’elle soit. Vous pouvez choisir votre niveau de difficulté avec les options débutant, intermédiaire, avancé et expert. Si vous voulez faire de l’exercice pendant seulement 15 minutes, c’est un choix en plus des séances d’entraînement de 30 minutes, 45 minutes et 60 minutes. Il y a tellement d’options pour le type d’entraînement que vous pouvez faire, y compris la barre, le pilates, les étirements, la boxe, le yoga, le cardio, la force et le tai chai. Il existe également des programmes axés sur la mise en forme pré/postnatale en plus des séances d’entraînement amusantes en famille auxquelles les enfants peuvent participer. S’il y a un instructeur que vous appréciez, vous pouvez filtrer vos sessions en fonction de vos préférences. Vous pouvez choisir le type de musique que vous voulez ou vous pouvez le connecter à votre propre musique sur votre téléphone pour une expérience vraiment personnelle.

Le miroir est également un excellent outil pour fixer des objectifs. Vous pouvez entrer votre fréquence d’entraînement idéale et vos aspirations de forme physique et il gardera une trace de vos séances terminées, des calories brûlées estimées et de votre fréquence cardiaque si vous le connectez à un moniteur. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs de santé et de remise en forme d’une manière entièrement personnalisée, le Mirror est la voie à suivre.