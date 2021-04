«Je devrais être meilleur, je serai à Portimao» jure Alonso après le premier point de retour · .

Fernando Alonso dit qu’il n’a pas performé au niveau qu’il devrait lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais s’attend à être plus compétitif lors de la prochaine course au Portugal.

Le pilote alpin a terminé 11e sur la route dans la deuxième course depuis son retour en F1, et a été promu 10e sur penalty de Kimi Raikkonen. Il a dit qu’il s’adaptait toujours à sa nouvelle voiture après son retour.

«J’ai changé les choses plusieurs fois, même j’ai changé de catégorie ou de séries différentes dans le sport automobile plusieurs fois et il y a toujours une période d’adaptation», a-t-il expliqué. «Mais cela n’a jamais été une excuse et ce ne sera plus une excuse maintenant.

«Je devrais être meilleur. Je n’étais pas au bon niveau ce week-end, mais je serai à Portimao.

Alonso a été surqualifié par Esteban Ocon, qui a également terminé devant lui dans la course. Mais le double champion du monde ne se soucie pas d’être derrière son coéquipier junior à ce stade de son retour.

«Je m’attendais exactement à ce que nous trouvons maintenant», a déclaré Alonso. «J’ai terminé juste derrière Esteban aujourd’hui. J’étais devant lui lorsque j’ai abandonné la voiture à Bahreïn, avec un gars qui fonctionne très bien et qui a fait deux ans dans l’équipe. Il a terminé sur le podium l’année dernière à Bahreïn.

«C’était ma deuxième qualification ici et c’est ma première course, ici, car à Bahreïn je n’ai fait que 30 tours et je suis plus ou moins là où je m’attendais.

Alors qu’Alonso s’attend à être plus compétitif lors de la prochaine course, il dit qu’il lui faudra plus de temps pour devenir pleinement confiant au volant de son Alpine.

«Nous voulons toujours être plus haut et vous voulez être un peu plus confiant dans la voiture. Je n’avais probablement pas confiance en Bahreïn ou en confiance ici. Je ne serai pas confiant à Portimao. Ce n’est pas une chose que ça passe du jour au soir et alors vous êtes à 100%. Cela prendra du temps.

«Mais je suis ici pour travailler et je suis là pour aller mieux. Et une course comme [this] cela aide énormément parce que vous pouvez sentir la voiture dans des conditions très difficiles et vous pouvez apprendre beaucoup plus qu’une simple course normale.

