« Je devrais le faire » – Ivan Toney prend une décision facile sur le transfert à Liverpool ou à Leeds

L’impressionnant talisman de Brentford, Ivan Toney, a juré de devenir « l’homme principal » et a insisté sur le fait que la décision de rejoindre Liverpool ou Leeds United est facile.

Mis à part leur résultat le plus récent, Brentford a impressionné au début de sa première campagne dans l’élite. Thomas Frank a son équipe à plein régime et a déjà supervisé une poignée de résultats mémorables.

Dans leur premier avant-goût de l’action de Premier League, ils se sont battus et ont surpassé l’Arsenal de Mikel Arteta pour remporter une victoire méritée 2-0.

Les Bees ont ensuite tenu Liverpool, en quête de titre, à un match nul 3-3 en septembre, et ont donné à Chelsea la peur de leur vie avant de s’incliner face à une étroite défaite 1-0.

Un élément clé de leurs écrans impressionnants jusqu’à présent a été Toney. Le joueur de 24 ans s’avère être une poignée pour les meilleurs demi-centres que la ligue a à offrir.

Si Toney maintient ses superbes normes, ce n’est qu’une question de temps avant que les vautours ne commencent à tourner en rond et Brentford n’est pas étranger à la vente de leurs actifs vedettes.

Maintenant, lorsqu’il a été interviewé par la chaîne YouTube de Total Media, Toney a été interrogé sur un transfert potentiel vers l’un ou l’autre Liverpool ou Leeds United.

Dans sa réponse, Toney a révélé qu’il était un fan de Liverpool. Il a également refusé d’exclure un mouvement si les Reds venaient appeler.

« Je soutiens Liverpool », a déclaré Toney (via le Liverpool Echo). « S’ils viennent frapper, qui sait ? Qui sait. »

Toney a ensuite développé sa réponse lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait d’être un joueur de l’équipe à Liverpool plutôt qu’un titulaire régulier à Leeds.

« Je devrais aller à Liverpool et me faire l’homme principal », a ajouté Toney.

Bien que rien n’indique que Toney quitte les Bees de si tôt, il conviendrait sans aucun doute parfaitement à Jurgen Klopp à Anfield.

Klopp aborde le point d’éclair de Van Dijk contre Brighton

Pendant ce temps, Klopp a balayé sa ligne de deuxième mi-temps avec Virgil van Dijk lors du match nul 2-2 avec Brighton comme «normal».

Au milieu des difficultés de son équipe lors du match nul 2-2 avec Brighton, Klopp a été vu en train de crier sur Van Dijk. Interrogé sur sa conversation, il a minimisé l’incident. Cependant, il a admis que le défenseur central avait commis une erreur.

« Je ne sais pas à 100%, nous avons des conversations assez souvent », a déclaré le manager via le Daily Mail.

« Donc, il n’y a jamais une explication. Vous ne pouvez pas maintenant en faire une histoire massive parce que j’ai dit auparavant que nous n’avions pas défendu les demi-espaces correctement. C’est le problème. Lorsque le gars sur le ballon n’est pas sous pression, vous ne pouvez pas avoir une dernière ligne haute, alors la dernière ligne tombe à ce moment-là et tout d’un coup, nous mettons la pression dessus et ensuite ils doivent pousser à nouveau.

«Donc, ce genre de choses, nous avons des règles claires, des moments clairs pour quand nous faisons quoi. Ce n’est pas facile. Maintenant je le sais [what the exchange was about], c’était celui où [Solly] Mars était à peu près le seul joueur à l’avant pour Brighton et Virgil était trop loin.

« À ce moment-là, il s’agissait de ça, mais oui, une conversation normale entre entraîneur et joueur. »

