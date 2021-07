“Je dis au Barça que je vais me reposer pour le jouer et tout affronter”

04/07/21 à 23:56 CEST

Le milieu de terrain du Barça, Pedro, Il affronte sa première demi-finale d’Eurocup en quelques jours à tout juste 18 ans après une saison riche en exploits et en minutes à son jeune âge.

Fixé sur le onze de Ronald Koeman, Pedri est également devenu un incontournable pour l’entraîneur Luis Enrique et ce sera aussi dans quelques jours pour le coach U21 Luis de la Fuente aux Jeux Olympiques de Tokyo.

À propos de ça, Pedro Il a commenté qu’il connaissait l’appel pour se rendre au Japon avant de se lancer dans le voyage vers la concentration de l’Eurocup. Une concentration dans laquelle il a vécu son pire moment avec “le positif de Busi. Il fallait attendre Busi oui ou oui. Il donne beaucoup et pour moi c’est un spectacle de jouer avec lui”.

“Luis de la Fuente m’a parlé avant de venir en Eurocup. Il nous a appelés pour voir si nous étions prêts à aller aux Jeux. Nous avons parlé de ce que ce serait si nous atteignions la finale de l’Eurocup et il nous a expliqué comment tout allait se passer. Jouer au football pour moi n’est pas un problème, “Pedri a dit à ce sujet.”J’y suis déjà depuis neuf jours et je me suis reposé un peu avant de venir. Si tu te reposes bien entre les jeux, je pense que ça ira. “

“Si vous récupérez bien et vous reposez, vous avez le soufflet pour ce qui vient. Et bien manger, ce qui est aussi très importantrépéta Pedro.

Le Barça a tenté d’empêcher l’azulgrana de participer à un nouveau tournoi cet été, même s’il a reçu le refus de la Fédération.

“Je comprends que le Barça a appelé la RFEF parce que j’ai joué beaucoup de matchs. C’est difficile d’être à leur place mais je dis au Barça d’ici que je vais être reposé pour le jouer et tout affronter”a déclaré Pedri, qui n’a pas parlé à l’entraîneur ou à qui que ce soit du club à ce sujet. “Koeman ne m’a parlé que pour me féliciter d’être allé en quart de finale et en demi-finale et la vérité est que je lui en suis reconnaissant.”

Toujours dans le code du Barça, Pedri a commenté que “Messi est quelque chose qui ne s’est pas produit mais j’espère que cela se renouvellera. Si je devais choisir, je l’aurais comme partenaire pendant longtemps mais c’est une décision qu’il doit arnaquer.”

Lors du choix d’un partenaire dans le vestiaire, le canari a souligné Trincao, quelqu’un avec qui la saison prochaine ne pourra plus partager de garde-robe : “Je vais lui écrire un message maintenant parce que j’ai toujours été avec lui et maintenant je ne peux plus.”“J’ai eu des minutes mais je dois être reconnaissant envers le Barça et je me sens valorisé pour les minutes que j’ai jouées”a ajouté le footballeur, qui a dit que “J’espère pouvoir rester longtemps au Barça”.

Avec l’équipe nationale, le ’26’ de Luis Enrique a révélé quelques détails sur la concentration et la bonne humeur de ses coéquipiers : “On a beaucoup changé par rapport à ce qu’il y a dans une interview et à quoi être à table. une blague sur eux. Ils peuvent me dire que je suis un nain, mais je le leur rends. Je rappelle à Unai que j’ai marqué une tête pour lui, que je n’ai pas marqué de tête de ma vie. “

Autre anecdote qui démontre le caractère vainqueur à son récent passage à l’âge adulte, Pedri s’est souvenu de la manche contre la Suisse, à laquelle il n’a pas pu participer puisque Luis Enrique l’a remplacé à la dernière minute des prolongations : “Si je n’avais pas changé, j’aurais levé la main pour tirer un penalty. Celui que personne ne veut, je tire, je m’en fiche.”

“Tout ce que je vis est fou. Jouer un match avec l’équipe nationale ou le Barça l’est déjà, imaginez jouer avec l’équipe nationale en demi-finale”, a déclaré Pedri à propos du grand changement que sa vie a apporté. “Parfois mes amis paniquent un peu quand je leur dis que je suis avec Leo ou avec Busimais ils s’entendent parce qu’ils sont comme moi. Parfois, ils me demandent qui joue pour les mettre dans le Comunio, ou sinon qui joue le mieux à l’entraînement ou des choses comme ça.”

Quant aux aspirations des Rouges dans cet Euro 2020, les médias étaient confiants sur les possibilités, et prolongeaient le même sentiment depuis les vestiaires.

“Quand nous avons commencé, les gens doutaient de la raison pour laquelle le ballon n’est pas entré mais À partir de là, nous étions convaincus que nous pouvions faire de belles choses. Nous sommes une grande équipe et en tant que groupe il n’y a personne comme nous” Il a commenté. ” Nous avons une équipe magnifique, il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent être faites. J’espère que ça arrivera, il faut y aller match par match. Les Italiens ont beaucoup de qualité et nous savons ce qu’est l’Italie, qui est une équipe qui se bat pour tout.”