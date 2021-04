“Je dois à Kylian la chance d’être ici”

12/04/2021 à 21:47 CEST

Neymar a une grande admiration pour Kylian Mbappé, à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Le Brésilien, dans un aperçu d’une interview avec France Football, a salué la figure du jeune footballeur français et l’a désigné comme un élément très important de son adaptation au PSG et à la France.

Face au débat grandissant sur la question de savoir s’ils partageront un maillot la saison prochaine, Neymar a fait l’éloge de Kylian.

«Cela m’a beaucoup appris sur la manière d’être française. Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation et, par conséquent, ma chance d’être ici & rdquor;, précise Neymar dans l’interview qui sera publiée ce mardi.

Les deux, arrivés à Paris le même été, mettent fin à leur contrat en 2022 et n’ont pas encore signé leur renouvellement. Mbappé est le désir latent de Florentino Pérez, tandis que Neymar sonne chaque été pour revenir au FC Barcelone avec Leo Messi.

«Tout d’abord, j’ai été impressionné par l’homme qu’il est. Mbappé est très prévenant, gentil avec tout le monde, poli et toujours heureux. C’est une très bonne personne. C’est la raison pour laquelle nous nous comprenons si bien dès le premier contact que nous avons eu & rdquor;, commence par dire Neymar. «J’ai tout de suite eu l’opportunité de le voir s’entraîner, voir sa vitesse, son répertoire de dribbles, son intelligence et j’ai pu voir son humilité de vouloir s’améliorer continuellement. Là je me suis dit: “C’est notre golden boy!” La vitesse seule ne veut rien dire. Vous devez être intelligent pour l’utiliser correctement et Kylian l’est. Non seulement il est intelligent et rapide, mais il a un excellent répertoire de dribbles & rdquor;.

Ce même mardi, Le PSG de Neymar et Mbappé affrontent leur match décisif pour le retour du Quarts de finale de la Ligue des champions dans le Parc des Princes contre le Bayern Munich, avec un avantage de 3 à 2 sur les Bavarois, dans un match aller où Kylian a marqué un doublé.