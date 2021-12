« Je dois élever mon niveau de jeu »

Sergio Perez a admis qu’il devait élever son niveau de jeu pour sa deuxième saison Red Bull en 2022 après avoir reconnu que la « cohérence » était un problème.

Un peu plus de 12 mois se sont écoulés depuis que le Mexicain est devenu pilote Red Bull, sélectionné comme coéquipier plus expérimenté de Max Verstappen que ses prédécesseurs Pierre Gasly et Alex Albon.

Pour la plupart, la décision a fonctionné, comme l’a reconnu Helmut Marko qui aurait été impliqué dans le dernier mot – d’autant plus que Verstappen a fini par être sacré champion du monde des pilotes 2021.

Mais c’était certainement loin d’être la campagne parfaite pour Perez qui, comme Gasly et Albon, a eu du mal à se rapprocher du rythme de qualification de Verstappen et s’est retrouvé à plusieurs reprises à produire des commandes de récupération pour récupérer une bonne récolte de points.

Hoy pido por todos los que están teniendo una Navidad difícil; mi deseo: es mucha salud para todos! Feliz Navidad ! ?? Je prie pour tous ceux qui vivent des moments difficiles. Je vous souhaite à tous une bonne santé et force! #merrychristmas pic.twitter.com/A8u3Edd9Mi – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 25 décembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer sa saison, Perez a déclaré à Motorsport.com : « Très intense. Cela a été extrêmement intensif. Beaucoup de travail a été fait en coulisses, beaucoup de pression.

« Quand vous êtes chez Red Bull Racing, la pression est forte et tout le monde vous regarde, ce que vous faites, et vous (les médias) êtes évidemment beaucoup plus difficiles pour un pilote Red Bull, ce qui est très compréhensible.

« Cela n’a pas été facile, mais cela m’a amené à un autre niveau et avoir Max comme coéquipier vous pousse vraiment à de nouveaux niveaux.

« Je l’apprécie beaucoup à ce stade de ma carrière. Je suis très heureux et c’est le plus important.

Cependant, le joueur de 31 ans sait également qu’il y a beaucoup de place pour l’amélioration, affirmant qu’il « manquait juste de la cohérence » dont lui et Red Bull avaient besoin.

« Quand vous n’êtes pas en position et ainsi de suite… Je pense que la principale chose qui me manquait était la régularité pour être constamment à 100% avec la voiture », a déclaré Perez.

« Je dois élever mon niveau de jeu pour l’année prochaine. Et j’espère que nous pourrons tous aller de l’avant.

Perez était également ravi que Verstappen – qui avait qualifié son collègue de «légende lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison pour la façon dont il avait résisté à son rival pour le titre Lewis Hamilton – en devenant champion pour la première fois.

« Max a été un excellent coéquipier depuis le premier jour pour moi, l’équipe a été fantastique avec moi et j’étais en mesure de soutenir mon coéquipier », a déclaré Perez.

« C’est dommage qu’à la fin nous n’ayons pas eu les constructeurs mais je pense que c’était juste quelques points à la fin, et un peu de malchance ici et là. Mais j’attends avec impatience l’année prochaine.