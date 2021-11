« Je dois me soucier de ce que je dis sur les réseaux sociaux »

Tyler « Ninja » Blevins semble venir de nulle part. Alors qu’il était déjà populaire dans sa bulle en tant que streamer Halo 3 et Fortnite, ce n’est que lorsqu’il a co-diffusé avec les rappeurs Drake et Travis Scott en 2018, battant le record du nombre de téléspectateurs simultanés de Twitch, qu’il est entré dans le grand public. Depuis lors, c’est ce que l’on pourrait appeler charitablement une phase d’ajustement pour l’ancienne star aux cheveux bleus.

En 2018, Ninja rappait sur une chanson en streaming et a glissé une insulte raciale dans les paroles, bien que la chanson n’en contienne pas. Plus tard, il s’est excusé et a attribué l’incident à sa langue maternelle. La même année, il a été critiqué pour avoir dit qu’il ne diffuserait pas avec des femmes au cas où quelqu’un penserait qu’elles flirtent.

Bien que je sois convaincu qu’il s’agit en grande partie d’un malentendu, je reconnais qu’il est de ma responsabilité de ne jamais laisser ce genre de malentendu se produire. Plus que tout, je déteste que l’un de mes amis, fans ou téléspectateurs se sente irrespectueux. (Tweet 1) – Ninja (@Ninja) 29 mars 2018

En juin de cette année, Ninja a envoyé Twitter s’effondrer à cause d’un tweet maintenant supprimé qui disait: « Je suis en train de mener un jeu de ligue des légendes sur le point de le fermer, et ma femme sans soutien-gorge m’apporte un sandwich ( pas demandé) avec des jetons car j’obtiens une double voie de bot kill. Alors, comment va votre journée? »

Depuis lors, son fil Twitter est beaucoup plus sûr, se concentrant sur les flux, les annonces et les commentaires de fans retweetés. Nous avons récemment eu l’occasion de poser quelques questions au streamer lors d’une tournée de presse faisant la promotion de son rôle dans le tournoi UNO Championship Series Invitational. Alors que certaines de nos questions ont été tuées par l’agence de relations publiques – on ne sait pas s’il regrette les controverses passées ou s’il a maintenant une équipe de médias sociaux qui gère son fil Twitter – nous avons eu un aperçu de l’impact que la célébrité a eu sur lui.

« Je ne vais plus à l’épicerie », dit-il à USA Today. « Je ne peux littéralement pas. Il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas faire. Il y a des choses auxquelles vous ne pensez même pas non plus, quand vous n’avez pas de personnes qui vous regardent, vous jugent et font attention tout le temps. Je dois m’inquiéter de ce que je dis sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas déchirer mes équipes quand elles font mal – mes Lions, mec – parce que je connais les joueurs et je sais que cela va blesser leurs sentiments. Donc je ne peux pas être un fan normal sur Twitter ou quoi que ce soit. Ce n’est tout simplement pas une option.

« Je me rends compte à quel point j’ai de la chance. Je peux faire tellement de choses à cause de cette vie. J’ai rencontré tellement de gens et j’ai influencé tellement de gens. Un streamer m’a dit l’autre jour que lorsqu’il explique ce qu’il fait dans la vie, il dit simplement aux gens qu’il « fait ce que fait Ninja ». C’est fou. J’ai également été en mesure de sensibiliser et d’amasser des fonds pour des causes incroyables. Je viens de m’engager énormément auprès du Boys and Girls Club du sud du Michigan, pour un tout nouveau salon de jeu, [and] avec d’autres partenaires dont les Pistons, Big Sean et mon équipe les Lions. C’est incroyable. Surtout, j’ai encore tellement de gens qui regardent mes streams et les apprécient. Les fans seront toujours la meilleure partie de cela.

En dehors de cela, Ninja prévoit de continuer à développer sa marque en diffusant des jeux et en s’associant à des entreprises. L’accueil des championnats de l’ONU fait partie de cette croissance.

« J’aime Uno. J’ai toujours été fan », dit-il. « Le jeu OG. La nouvelle application numérique. En tant que simple joueur, je sais à quel point les tournois peuvent être excitants et je suis ravi d’avoir une place au premier rang pour ces tournois. J’aime la façon dont les jeux et la compétition rapprochent les gens ; même si je sais que l’ONU peut devenir assez sérieux. Nous avons un faible avec la marque Ninja, où nous voulons toujours faire des premiers, alors quand on m’a demandé de co-organiser le premier tournoi UNO Championship Series, j’ai su que je voulais le faire. Et je vais couronner le tout premier champion du monde UNO. C’est le Superbowl, la Wrestlemania, pour UNO. Espérons qu’avec moins de tacles et de bodyslams.

Le tournoi a été diffusé la semaine dernière.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

