« Je dois m’entraîner pour être plus régulier, ce sera la clé l’année prochaine »

16/12/2021

Maria Varela

« Qu’est-ce que le soleil, non? & Rdquor;, brise la glace Álex Márquez (Cervera, 1996), en visite à La Corogne pour remplir ses engagements promotionnels avec Estrella Galicia, une marque qui l’accompagne à la fois lui et son frère Marc. La saison dernière n’a pas été facile pour le pilote, mais se concentre sur le positif de regarder vers l’avenir.

La saison a été difficile, êtes-vous content qu’elle soit enfin terminée ?

Il n’y a pas à se cacher, ça n’a pas été une année facile. En début de saison, surtout, les résultats n’arrivaient pas, avec de nombreux soucis motos. Puis il y a eu une évolution, quand on s’est remis en pièces à partir de 2020, et tout a commencé à fonctionner un peu mieux. Le problème était que le reste des marques avait fait un pas en avant très important et ils faisaient mieux que nous. Ils ont fait de meilleurs devoirs. Mais je garde que la fin de saison a été bonne, avec une quatrième place à Portimão, une huitième à Silverstone, à Misano, nous nous sommes bien passés… il y a beaucoup de choses positives qui donnent du carburant pour réfléchir à ce qui peut être fait à l’avenir.

Quand les résultats ne vont pas bien, est-ce que beaucoup de gens disparaissent de votre côté ?

J’ai eu une expérience qui m’a beaucoup aidé lorsque j’étais champion du monde Moto3. Il y avait la nouveauté, c’était un champion, frère de Marc Márquez… et les gens apparaissaient même sous les pierres. Plus tard, quand le Moto2 s’est mal passé pour moi, j’ai vu qui j’avais et qui je n’avais pas. J’avais 18 ans et je ne savais pas qui était à mes côtés par intérêt ou non. Et c’est là que j’ai réalisé que celui qui me parlait tous les jours ne savait même plus qui il était. Maintenant je suis plus mature, Je sais ce que je veux et qui je veux autour de moi et personne ne disparaît car j’ai déjà à mes côtés des gens qui m’aiment vraiment et qui me disent comment ils vont.

Pour la saison prochaine, qu’est-ce qui changera le plus, la moto, l’équipe ou le pilote ?

Le vélo va être complètement neuf, nous l’avons déjà testé et sans trop le savoir, sans trop le régler, les temps sont bons. C’est très positif. Il y a beaucoup de travail à venir et nous aurons une pré-saison chargée. J’aurais aimé que nous ayons beaucoup plus de jours d’entraînement, mais ce seront cinq où chacun sera la clé. D’autre part aussi il y aura des changements dans l’équipe Je pense qu’ils peuvent beaucoup contribuer, et je dois aussi m’entraîner, me préparer et surtout être plus régulier, je pense que ce sera la clé pour 2022.

Pedro Martínez de la Rosa a analysé la semaine dernière, avant la Finale du championnat du monde de Formule 1, que la différence entre Verstappen Oui Hamilton C’était générationnel et celui-là utilisait l’e-sport et l’autre pas. Cela affecte-t-il également les motos ?

Nous n’avons pas autant de simulateurs nous-mêmes. Ils peuvent encore en être influencés. Pour moi, la fin de la Formule 1 était passionnante. Je l’ai appréciée à la maison, cela ne faisait pas des années que tout était même à la dernière course. Oui, Pedro a raison de dire que ce sont des générations différentes. Les nouveaux ont toujours ce point d’agressivité. J’ai rencontré Verstappen il y a quelques années, il a l’air d’être un bon gars et je l’aime bien. Par contre, je suis un grand amateur de Play, ma petite heure par jour ne m’est prise par personne. Pendant la pandémie, ils nous ont fait un championnat virtuel pour les pilotes et nous étions là pour le donner. Il y a aussi un championnat d’e-sports MotoGP et mon équipe a un pilote. Mais c’est différent. Je pense que le simulateur n’a pas encore été réalisé avec des motos, c’est plus difficile qu’avec des voitures. Espérons qu’à l’avenir, nous aurons un simulateur plus précis, que les choses peuvent être prouvées. Cela fera beaucoup plus évoluer l’e-sport dans notre sport. J’en vois d’autres, FIFA, à Twich… J’aime tout ça.

Dans son dernier campus, 17 garçons et 3 filles ont participé. Pourquoi est-il encore difficile pour les femmes d’entrer dans le monde automobile ?

Il s’agit de changer certaines mentalités, certaines traditions des gens d’envoyer la fille à certains sports et le garçon à d’autres. Tout le monde peut tout faire. Voir ces trois filles avec le même enthousiasme que les garçons, se battre avec elles, se mordre à force de dépassement… J’étais très excité. Cela m’a encore plus motivé de les voir apprécier et apprendre et à quel point ils aimaient les motos. Il y a déjà un championnat du monde de motocross féminin et je pense la vitesse pourrait fonctionner un peu plus cette. J’espère qu’il y aura beaucoup plus de filles et de femmes. La grande référence est Laia Sanz. C’est une référence pour eux, mais pour nous aussi. C’est impressionnant ce qu’il fait, se battre sur le Dakar, la course la plus dure du monde, contre des hommes et le faire bien.

Et pourquoi est-il difficile pour la moto de se développer dans Galice?

J’ai parlé ces jours-ci avec des gens avec qui il a été. Pas beaucoup de pilotes sortent, je suppose c’est lié à la météo. La vitesse demande de la chaleur et il ne serait pas facile d’avoir un circuit pour qu’on ne puisse pas l’utiliser car il pleut ou il fait froid. Cela ne facilite pas les choses. Et c’est pourquoi les rallyes sont plus comme ici, parce que le mauvais temps n’influence pas tant que ça.

Il y a un hobby moteur.

Plait beaucoup. Les Galiciens ont de l’essence dans le sang. Il y a des références comme Jorge Prado et Rubén Fernández en motocross. Donc je pense que c’est une question de climat.

Avez-vous déjà eu une interview dans laquelle on ne vous a pas posé de questions sur votre frère ?

Certains, certains. Parfois ils me disent que je ne vais pas te demander et ils finissent toujours par me demander. Mais c’est normal. Si j’avais un frère qui était encore à la maison, ils ne me le demanderaient pas. Mais J’ai un frère huit fois champion du monde, qui fait le même sport que moi… enfin, me demandent-ils. Ils me posent aussi des questions. Car en plus nous avons un lien très étroit, nous sommes ensemble 24h/24.

Tu peux appeler Marc Gasol et faire un club de petits frères lésés.

(le sourire). C’est le même cas. Ils sont aussi très proches. Je pense que, au final, ce n’est pas mal mais c’est beau.