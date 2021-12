Nouvelles connexes

Ana Obrégon (66 ans) vivra son deuxième noël le plus douloureux. En mai dernier, un an après avoir perdu son fils, Alex Lequio, sa mère est décédée, Ana Maria Obregón Navarro. L’actrice a dû accepter le départ de sa mère en plein deuil pour la mort du jeune homme d’affaires, dont elle s’est souvenue dans une publication émouvante sur son compte Instagram quelques heures avant le réveillon de Noël.

« Ces Noëls blancs », c’est le titre que la biologiste a donné à son post déchirant. Une phrase qui débute un texte triste écrit à côté d’une vidéo dans laquelle se déroule une série de photographies qui montrent Álex Lequio aux côtés de sa mère à différentes étapes de sa vie. « Hier J’ai rêvé de ces Noëls blancs… Quand tu étais encore là et que papa t’a diverti pendant que je mettais tous tes cadeaux à El Pino. J’ai rêvé des 27 Noëls que tu m’as donnés pleins d’amour et de magie » a poursuivi Ana Obregón.

« Et quand je me suis réveillé plein de tristesse, de douleur et de colère, je n’ai pas compris pourquoi tu n’étais pas là… Je n’ai pas compris pourquoi ils nous apprennent à compter les minutes, les heures, les années, mais personne nous explique la valeur des moments », a ajouté l’interprète, qui ne pourra pas profiter des Fêtes comme par le passé en raison de l’absence de ses grands piliers. « Comprenez que je ne peux pas fêter Noël, je ne peux pas vraiment fêter quoi que ce soit car ma mère et mon fils me manquent, les deux personnes que j’aime le plus au monde. »

Bien que ce soit une date très douloureuse, Ana Obregón n’a pas manqué l’occasion de féliciter ses followers, à qui elle a laissé une réflexion importante. « Et pourtant, je veux vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Que vous appréciez les moments avec les gens que vous aimez, que cela ne t’arrive jamais comme moi Je dois rêver de ces Noëls blancs pour continuer à vivre« , a conclu l’actrice. Pour accompagner le post, elle a utilisé plusieurs hashtags pleins de sentiment -Noël, sans toi, moments, éternels et mère-. Aussi, l’étiquette qui identifie la plupart de ses publications et celles de Alessandro lequio (61) depuis le décès de son fils : Aless pour toujours.

Le collaborateur d’El Programa de Ana Rosa, en fait, a une fois de plus reproduit cette phrase dans les commentaires de la publication d’Obregon. D’autres visages bien connus de notre pays ont rejoint les messages, qui ont voulu montrer tout leur soutien à l’actrice. Les réactions de Paloma Cuevas (49), Rachel Perera (46) ou fille pastori (43).

Ana Obregón et lex Lequio dans une image partagée sur leur profil Instagram. Instagram

Votre retour au travail

Ana García Obregón sera l’un des présentateurs qui aura le plus de présence ce Noël à la télévision. Il a enregistré une émission spéciale pour TVE, qui sera diffusée cette veille de Noël. De plus, le 31 décembre, il donnera les Carillons à la Puerta del Sol à Madrid avec Anne Igartiburu (52).

Comme signalé L’ESPAGNOL début décembre, Ana J’avais un besoin urgent de travailler et de retourner à la vie active actif après si longtemps concentré sur le cancer de son fils. « Elle a été sauvée par le travail, ayant l’obligation de sortir, de se préparer et de se mettre devant la caméra », ont-ils commenté à ce journal. Cependant, non

