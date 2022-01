« Je dois soigner ma carrière »

01/10/2022 à 16:00 CET

.

La technique Paco Olmos Il a clôturé sa prometteuse étape de cinq mois dans la rivière Breogán par une lettre ouverte qu’il a publiée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il assure avoir pris la décision de quitter le club galicien car il doit « chercher » sa carrière professionnelle, un trajectoire qui se poursuivra en Il hérite de San Pablo Burgos.

L’entraîneur valencien est revenu en Ligue Endesa l’été dernier aux mains de Breogán, après quelques années à Porto Rico et au Mexique, et laisse l’équipe de Lugo dans des postes qui donnent accès à la Copa del Rey.

« Je pensais que quitter Fuerza Regia (l’équipe qu’il dirigeait au Mexique) après quatre saisons allait être l’adieu le plus difficile de ma carrière. Mais quand j’ai dit au revoir à Lugo, je pense qu’après seulement cinq mois dans la ville, mon le sentiment de douleur et d’affection est aussi fort que celui que j’ai ressenti l’été dernier lorsque je suis rentré du Mexique en Espagne », dit-il. Ormes.

Dans sa lettre, il explique avoir vécu à Lugo « cinq mois incroyables, probablement les meilleurs » de sa « vie de coach, car tout a été aligné pour que le projet soit fantastique ».

« Le club, qui m’a fait confiance pour retourner en Espagne, m’a traité de manière phénoménale avec la plus grande confiance ; les fans m’ont accueilli d’une manière incroyable, me faisant sentir comme un de plus de Lugo dans le pavillon et à chaque pas que j’ai fait à travers cette belle city ​​et l’équipe Toute l’équipe a cru dès la première minute que ce projet valait la peine de se battre pour « , dit-il.

Il affirme que tout cela « ensemble est ce qui fait de Lugo un projet solide et passionnant », même si cela n’a pas servi à le retenir.

« C’est un métier et mon environnement et je crois qu’il est temps de changer. Je ne m’attends pas à ce que vous me compreniez, c’est compliqué et je ne suis pas en mesure de vous exiger quoi que ce soit, mais au moins j’aspire à vous pour y parvenir, même minime, pour comprendre », explique-t-il dans la lettre aux fans de Breogán.

« J’ai passé des journées très compliquées à penser au changement. Même maintenant que la décision est ferme, je continue de penser à tout ce que je vais laisser à Lugo, ce qui est beaucoup. Mais je suis un professionnel et je me dois à mon travail, à ma carrière professionnelle et à ce qu’il y a de mieux pour ma famille à long terme », dit-il.

Olmos estime avoir « aidé le projet de Lugo dans l’ACB à se maintenir la saison prochaine ».

« Les osiers que le club a mis en place l’été dernier sont excellents et je suis convaincu que l’entité atteindra la permanence tant attendue et que Lugo le méritera, car il a gagné par passe-temps et travaille pour continuer dans la plus haute catégorie d’espagnol basket », assure-t-il.

L’entraîneur dit au revoir avec un « merci infini à tous » et dit qu’il portera toujours Breogán et ses fans « dans son cœur ».