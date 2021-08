“Je dois travailler plus pour gagner des minutes en première division”

08/03/2021

L’attaquant chinois de l’Espanyol, Wu Lei, a assuré ce mardi qu’il doit “travailler plus dur” pour avoir des minutes dans la Liga espagnole Santander, après que son leadership au sein de l’équipe ait considérablement diminué au cours de la campagne de promotion.

“Je n’ai pas eu autant de minutes l’année dernière, mais en ce moment j’ai beaucoup confiance en moi. Je dois me pousser davantage pour démontrer ma connaissance de cette catégorie et profiter de mon caractère dans cette division“, a témoigné l’agresseur lors d’une conférence de presse.

Wu Lei a expliqué que “tout le monde a travaillé très dur” pendant la pré-saison à la recherche de minutes de jeu, mais a souligné que il est “physiquement parfait” et qu’il cherchera à être “plus impliqué pour aider l’équipe” par Vicente Moreno.

L’attaquant a déclaré qu’il comprend les voix qui critiquent la Chine qu’il continue dans l’équipe catalane, où il n’est pas un protagoniste, au lieu de jouer dans la Ligue de son pays, où il est une star, car son cas est “unique” dans le pays.

“Ce rythme est très élevé et avec ce bon football j’ai amélioré beaucoup de choses. J’ai une comparaison très claire : quand je suis revenu dans l’équipe chinoise, le rythme semblait plus lent et j’étais plus détendu. Ici, le rythme est toujours très élevé », a-t-il déclaré.

L’attaquant a souhaité que les supporters chinois “comprennent la situation” et a souligné la grande relation qui l’unit aux supporters perruches, qu’il souhaite retrouver dans le stade “le plus tôt possible”.

“Cela fait un an et demi que le public n’a pas pu entrer et nous avons besoin de ce genre de soutien. Nous voulons célébrer avec les fans. Donc, nous pouvons gagner plus », a-t-il déclaré.

Cependant, Wu Lei n’a pas voulu définir d’objectif pour l’Espanyol lors de son retour en première division, au-delà de se concentrer sur “match par match” et “bien arriver contre Osasuna” lors de ses débuts en championnat.