“Je fais aveuglément confiance à Athletic”

14/04/2021 à 17:16 CEST

Aritz Aduriz, ancien joueur international de l’Athletic Club, a assuré qu’il faisait confiance “aveuglément” à l’équipe rojiblanco en vue de la finale de la Copa del Rey samedi prochain face à Barcelone, et estime que le sentiment de “pessimisme” au sein du club l’environnement c’est «relatif» car «il y a beaucoup de gens qui font confiance à l’équipe».

“Bien que ce soit quelque chose de très difficile, je fais confiance aveuglément car cela a montré. Nous avons vu qu’il n’y a rien, ils ont remporté une Super Coupe incroyablement difficile contre le Real Madrid et le Barça.», a rappelé l’ancien attaquant après l’inauguration d’un terrain de football qui porte son nom dans le quartier de Bilbao à Otxarkoaga.

Le ‘Cruyff Court Aritz Aduriz Bilbao’ est un terrain de jeu de dimensions réduites, 30 × 19 mètres, promu par la Fondation Johan Cruyff et la Fondation “la Caixa” dans le cadre de leur projet de “promotion du sport comme moyen d’inclusion et de cohésion sociale” .

À propos de ce match de samedi à La Cartuja Aduriz a commenté que malgré le fait que les trois dernières finales de coupe contre Barcelone -2009, 2012 et 2015- aient été remportées par Barcelone, “la plus récente”, la Super Coupe, a été remportée par l’Athletic .

“Sur le plan émotionnel, ils ont quelque chose de très positif récent et c’est un support sur lequel ils peuvent s’appuyer fermement“, a ajouté le Saint-Sébastien, qui a admis que la défaite dans l’autre finale, la dernière journée 3 contre la Real Sociedad,” a été une journée difficile “pour tous les fans de rojiblancos.

“À la recherche du point très positif, l’Athletic était un seigneur dans la défaite. Malgré le fait que le jeu n’était pas comme nous l’aurions souhaité, il y a maintenant une seconde chance. C’est incroyable de jouer trois finales en un an. Ce que vous devez faire, c’est les soutenir et croire qu’ils sont capables parce qu’ils l’ont montré“, cela a affecté.

Enfin, alors qu’un an est sur le point de s’achever depuis qu’il a annoncé sa retraite, précipité par une blessure à la hanche, Aduriz a déclaré qu’il était “en train de se déconnecter et de se nettoyer la tête” malgré le fait qu’il soit toujours “étroitement lié” à football en tant qu’ambassadeur de la Liga ou avec des événements comme celui d’aujourd’hui avec la Fondation Cruyff.

«Pour moi, c’est une fierté à plusieurs égards. lier mon nom à Bilbao et à la Fondation Cruyff me rend particulièrement excité. Un domaine où les jeunes pourront profiter et grandir dans des valeurs saines est très important. C’est une joie sur le terrain et je suis très excité », a-t-il admis.