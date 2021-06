“Je fais beaucoup de choses bien et dans d’autres je dois m’améliorer”

07/06/2021 à 21:34 CEST

L’Espagnol Raphael Nadal il était satisfait de son Qualification pour les quarts de finale de Roland Garros et a assuré que son jeu est à un bon niveau, mais a reconnu qu’il devait améliorer certaines choses.

“Plus vous vous rapprochez des phases finales, plus la difficulté augmente. Je pense que je vais bien. J’ai bien fait beaucoup de choses ces quatre dernières semaines, de Rome à ici, et certaines choses peuvent être améliorées. Je dois donner plus de continuité aux choses que je fais bien“, a-t-il déclaré après avoir battu l’Italien Jannik pécheur par 7-5, 6-3 et 6-0.

Malgré ces erreurs, qu’il attribue à des moments de manque de concentration, Nadal a noté que “le niveau a été élevé et va plus haut“L’Espagnol a reconnu ces moments de ralentissement après avoir remporté les deux premiers matchs du premier set et, dans une moindre mesure, au milieu du deuxième, mais en général il était content de son niveau.

Mais Il a assuré que les erreurs de concentration « doivent être résolues avant », car l’Italien avait un service en sa faveur pour s’inscrire au premier tour, jusqu’à la réaction de Nadal, ce qui l’a empêché. “J’ai retrouvé mon calme avec le temps (…) Quand tu gagnes des matchs comme aujourd’hui et que tu te rends compte que les choses marchent sereinement, ça t’aide à prendre conscience que c’est la bonne voie”, a-t-il déclaré.

A propos de son rival pour une place en demi-finale, l’Argentin Diego Schwartzman, Nadal a assuré que “c’est toujours difficile“.” Il a repris confiance dans ce tournoi car il a encore gagné des matchs. Son tour de gravel n’avait pas été le meilleur, mais ici, il a commencé à gagner des matchs et il voudra bien faire, il aura une motivation supplémentaire pour avoir surmonté une situation difficile », a-t-il déclaré.