« Je félicite Verstappen, c’est un champion mérité »

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), qui a terminé huitième du Grand Prix d’Abou Dhabi ce dimanche, dernier du Championnat du monde de Formule 1, a déclaré sur le circuit de Yas Marina féliciter le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qu’il considère comme « un champion mérité »

« C’était une course amusante ce soir et voir le combat pour le championnat se décider la dernière de la saison était excitant », a-t-il déclaré. Alonso, 40 ans, qui, après deux d’entre eux, est revenu en F1 cette saison et a terminé dixième de la Coupe du monde, avec 81 points, réalisant ainsi sa meilleure saison dans la catégorie reine depuis 2014.

« En ce qui concerne notre carrière, nous avons commencé avec les pneus durs et nous avons bien fait de profiter de la voiture de sécurité cette fois », a commenté le brillant pilote asturien, propriétaire des 32 victoires que l’Espagne a remportées tout au long de son histoire en Formule 1 ; Et qu’il a signé il y a trois semaines, en terminant troisième au Qatar, son 98e podium en catégorie reine, sept ans après être monté au précédent : en 2014 et en Hongrie.

« J’ai apprécié les batailles que nous avons eues avec l’Alpha Tauri et marquer les deux pour l’équipe est un bon résultat pour Alpine », a-t-il déclaré. Ferdinand ce dimanche sur le circuit de la capitale des Emirats Arabes Unis.

« Nous n’étions pas si compétitifs ce week-end, mais nous avons fait une autre course solide, donc je pense que c’est tout à l’honneur de l’équipe », a-t-il déclaré.

« Maintenant, nous devons nous remettre à zéro pour l’année prochaine et nous assurer d’avoir un bon hiver avant 2022 », a-t-il déclaré à la star asturienne. « Je tiens également à féliciter Max verstappen pour avoir remporté le titre », a-t-il ajouté.

« Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne remporte le trophée et, bien qu’il y ait eu une certaine fortune dans les incidents d’aujourd’hui, je pense qu’il est un champion mérité », a-t-il déclaré. Alonso ce dimanche à Abou Dhabi.