“ Je ferai pour vous tout ce que vous voulez que je fasse ”: la promesse soul de Barry White

Barry White avait accumulé des antécédents au printemps 1975. Les livres des records de R&B lui montraient sept succès consécutifs dans le Top 5 de la soul en seulement deux ans. Quatre d’entre eux ont atteint le n ° 1 et l’un de ceux-ci («Can’t Get Enough Of Your Love, Babe») était également un top du classement pop. Le 24 mai 1975, l’homme d’amour de Galveston, au Texas, a fait ses débuts avec la chanson qui prolongerait sa série de gagnants du Top 5 R&B à huit d’affilée, “Je ferai pour vous tout ce que vous voulez.”

Sa prochaine promesse audacieusement romantique, c’était le deuxième single du quatrième album de Barry, Just Another Way To Say I Love You (sorti en avril) et la suite du succès typiquement séduisant «What Am I Gonna Do With You». Son style caractéristique de voix profondes, soul, à double piste, de mélodies gagnantes et d’orchestrations à cordes luxuriantes ne pouvait pas faire de mal, comme les charts le souligneraient à nouveau des deux côtés de l’Atlantique.

Le nouveau single est entré dans le Billboard Hot 100 au n ° 81, alors que la musique soul dominait le perchoir de la pop, avec Shining Star de Earth, Wind & Fire grimpant au n ° 1. Bien que «Je ferai pour vous tout ce que vous voulez» ne s’est pas avéré être l’un des plus grands crossovers pop de White (culminant au n ° 40 dans ses cinquième et sixième semaines de classement), il est passé au n ° 4 sur le compte à rebours R&B du magazine.

Au Royaume-Uni, la chanson a fait son arrivée au n ° 32, alors que la nation chantait la réédition de Tammy Wynette ‘Stand By Your Man’ au n ° 1. le sixième de ce qui serait un total fier de 17 succès parmi les 20 meilleurs. Pour souligner encore plus la prééminence de White au milieu des années 1970, son Love Unlimited Orchestra a décroché sa quatrième entrée dans les charts R&B américains avec sa chanson “Forever In Love” le même jour que “I’ll Do For You …” a commencé son ascension pop. Sur ce thème, son trio vocal féminin Love Unlimited a atteint la 21e place avec une autre composition de White, «Share A Little Love In Your Heart».

«Je ferai pour toi tout ce que tu veux de moi» est sur l’album Just Another Way To Say I Love You, qui peut être acheté ici.

