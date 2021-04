“ Je ferais n’importe quoi pour qu’il se tienne à côté de moi ” ⋆ .

George FloydLa petite amie de Mardi s’est exprimée mardi après un ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de son meurtre.

La petite amie de Floyd depuis trois ans, Courteney Ross, 45 ans, a parlé du verdict à Minneapolis alors que les gens célébraient dans les rues, par People. «Je l’aime de tout mon cœur et je ferais n’importe quoi pour qu’il se tienne à nouveau à mes côtés aujourd’hui», a déclaré Ross au micro parmi une petite foule.

«Mais je sais, je sais, il a donné sa vie pour que cela puisse arriver», a-t-elle déclaré. «Et je sais qu’il a donné sa vie pour que les dossiers d’autres personnes puissent être rouverts, nous pouvons réexaminer les dossiers qui ont été clos, nous pouvons obtenir justice pour les personnes qui le méritent.»

Lire la suite: Pelosi sous le feu après avoir remercié George Floyd pour avoir “ sacrifié la vie pour la justice ”

Chauvin a été reconnu coupable mardi du meurtre de Floyd après que l’ancien officier ait placé son genou sur son cou pendant plus de neuf minutes. Il a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Chauvin restera en prison jusqu’à sa condamnation, qui est dans deux mois.

Floyd et Ross se sont rencontrés dans un refuge pour sans-abri où Floyd travaillait comme gardien de sécurité et les deux ont partagé leur premier baiser.

«Il s’est approché de moi avec la prière», a déclaré Ross mardi. «Il m’a demandé s’il pouvait prier avec moi, car il savait que j’étais en panne. Alors je veux que tout le monde se souvienne, à qui vous priez, quoi que vous croyiez, Dieu est bon, Dieu l’a prouvé aujourd’hui, merci, père Dieu!

Elle a ajouté: «Merci père Dieu, pour nous avoir donné ce moment, nous en avions besoin. Minneapolis en avait besoin, mes jeunes en avaient besoin, tous mes manifestants, tout le monde dans la rue, les bottes par terre, je sais que tout le monde est fatigué. Je ne peux pas vous remercier assez. Floyd ne peut pas vous remercier assez.

«Son esprit est ici avec vous tous, et ses grands bras s’étendent autour de tout le monde dans cette ville», a-t-elle poursuivi. “C’est le gros, gros, gros, gros câlin de vous tous.”

«Je sais que Floyd a défendu ce qui est juste, Floyd a défendu ce qui est juste, Floyd a défendu ceux qui étaient sans voix… Continuez à crier, ne laissez personne baisser votre voix dans la vie», s’est-elle exclamée. “Continue comme ça.”

«Aujourd’hui, c’est le moment de célébrer», a conclu Ross. «Je veux que tout le monde prenne une nuit pour simplement être heureux que nous ayons un jour de victoire. La bataille va continuer, nous le savons, mais un jour, nous pourrons simplement célébrer et être heureux aujourd’hui. Mettez vos bras autour de quelqu’un aujourd’hui. Mettez vos bras autour de quelqu’un. Obtenez votre câlin, obtenez votre amour. Allons – ne pouvons-nous pas tous nous aimer pendant un instant.

MINNEAPOLIS, MN – 20 AVRIL: Courteney Ross (C), petite amie de George Floyd, attend que le verdict soit lu lors du procès Derek Chauvin le 20 avril 2021 à Minneapolis, Minnesota. L’ancien policier Derek Chauvin était jugé pour meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd le 25 mai 2020. Après la diffusion de la vidéo de l’agent de l’époque Chauvin agenouillé sur le cou de Floyds pendant neuf heures minutes et vingt-neuf secondes, des manifestations ont éclaté aux États-Unis et dans le monde. Le jury a déclaré Chauvin coupable des trois chefs d’accusation. (Photo par Stephen Maturen / .)

Lire la suite: Les élèves du Minnesota quittent les salles de classe pour protester contre l’injustice raciale

Le jeune de 17 ans qui a pris la vidéo du meurtre de Floyd est qualifié de héros. Cependant, elle est traumatisée par l’événement, comme le rapporte theGrio.

Darnella Frazier dit qu’elle est traumatisée après avoir été témoin de la mort de George Floyd aux mains des policiers de Minneapolis.

«Je l’ai vu mourir», a déclaré Frazier en larmes. «Et tout le monde me demande comment je me sens. Je ne sais pas comment me sentir. Parce que c’est tellement triste, mon frère.

La jeune femme a raconté son histoire à NowThis quelques jours après l’incident fatal.

Selon l’adolescente, elle se rendait au magasin avec son cousin lorsqu’elle a vu l’interaction entre Floyd et MPD. «Ils ont tué cet homme! Et j’étais juste là! J’étais à environ cinq pieds! C’est tellement traumatisant.

La mère de Frazier a déclaré à TMZ que sa fille souffrait déjà d’anxiété sociale et qu’elle avait été assiégée par l’attention des médias et les attaques sur les réseaux sociaux.

Les gens ont même dit que l’adolescent aurait dû faire «plus» pour aider Floyd.

Elle a répondu dans un message Facebook: «Je suis mineure!» Frazier a écrit: «Bien sûr, je ne suis pas sur le point de combattre un flic que j’ai PEUR. Se battre aurait tué quelqu’un d’autre ou dans la même position que George.

Un GoFundMe a été créé en son honneur et il a dépassé son objectif de 500 000 $.

Écrivain Ryan Khosravi a partagé le lien sur Twitter avec une légende disant: «Aujourd’hui est une bonne journée pour faire un don au fonds pour Darnella Frazier, l’adolescent qui a filmé la mort de George Floyd.

Rapports supplémentaires de theGrio’s Biba Adams

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager