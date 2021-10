« Je fermerai la bouche » – Ronaldo claque les dissidents sur un aspect qui coûte à Man Utd

Cristiano Ronaldo a riposté à ceux qui ont critiqué son taux de travail défensif à Manchester United et a affirmé que la critique qu’il recevait était uniquement due à son statut de superstar.

Ronaldo a fait le travail pour lequel il a été amené à faire depuis son retour à Old Trafford. L’icône portugaise a marqué six buts en huit matches pour Manchester United, toutes compétitions confondues. Cependant, les résultats positifs sur le terrain ont encore été difficiles à obtenir.

Certains – comme Jamie Carragher – ont suggéré que le manque d’effort défensif de Ronaldo entravait la dynamique de l’équipe.

En effet, combiné avec Bruno Fernandes et Jadon Sancho et Mason Greenwood, United ne défend souvent qu’avec six joueurs de champ comme leurs quatre premiers efforts pour revenir.

Cependant, parlant à Sky Sports (via le Daily Mail), Ronaldo a riposté aux critiques.

« Je sais quand l’équipe a besoin de mon aide défensivement », a déclaré Ronaldo. « Mais mon rôle dans le club est de gagner, d’aider l’équipe à gagner et à marquer des buts – [the defensive side] fait partie de mon travail.

« Les gens qui ne veulent pas voir ça, c’est parce qu’ils ne m’aiment pas, mais pour être honnête.

« J’ai 36 ans, je gagne tout alors est-ce que je vais m’inquiéter pour les gens qui disent du mal de moi ?

« Je dors bien la nuit. Je vais me coucher avec ma conscience très bonne. Continuez comme ça parce que je vais encore fermer la bouche et gagner des choses. »

Ronaldo a poursuivi en affirmant qu’il comprenait que la critique faisait « toujours partie du business ». Cependant, il a révélé qu’il pensait être la cible des voix dissidentes en raison de son « potentiel et de sa valeur » pour le football en général.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Ronaldo cite l’exemple d’une cour d’école

« La critique fait toujours partie du business », a-t-il poursuivi. «Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Et je le vois comme une bonne chose pour être honnête. S’ils s’inquiètent pour moi ou s’ils parlent de moi, c’est parce qu’ils connaissent encore mon potentiel et ma valeur dans le football. Alors c’est bon.

« Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans une école et que vous êtes le meilleur élève, vous demandez au pire élève s’il aime le meilleur. Ils diront qu’ils ne l’aiment pas.

«Je pense que le mot principal est que je suis toujours heureux et que j’aime le football.

« Je suis dans un nouveau chapitre de ma vie, même avec mon âge, et c’est pourquoi je suis ici – pour essayer de gagner et je pense que Manchester doit être à ce niveau de victoire et de réflexion pour gagner de grandes choses, alors je’ Je suis là pour vous aider.

LIRE LA SUITE: Chiellini fait un empannage à Manchester United à propos du transfert de Ronaldo