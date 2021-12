« Je gagne plus d’argent que tous les combattants de l’UFC réunis »

Jake Paul a beaucoup d’argent

Jake Paul poursuit sa rivalité avec l’UFC, déclarant maintenant que gagner plus d’argent que tous les combattants réunis. C’est extrêmement difficile à croire quand on pense à une autre star comme Conor McGregor. Bien qu’il l’inclue.

Mais ce sont ses mots récents sur le podcast Impaulsive :

«Je gagne plus que tous les combattants de l’UFC réunis, y compris Conor. Tu travailles pour cette foutue Dana, tu travailles pour WME Endeavour, c’est pour ça que tu travailles. J’en fais plus que vous tous, putains d’idiots. Pourquoi irais-je à l’UFC et signerais un contrat pour abandonner mes putains de droits et ma merde ? Je suis propriétaire de mon contenu. Je possède ma plateforme. Propriétaire de tout. Ils ne possèdent pas ma merde. Je suis un putain de PDG et chaque combattant de l’UFC est un employé«.

Et rappelez-vous les déclarations sur la société de MMA « Trouble Boy » après avoir éliminé Tyron Woodley :

« Je viens d’éliminer un quintuple champion de l’UFC et J’ai embarrassé toute votre entreprise. S’il vous plaît, laissez-moi trouver Kamaru Usman, laissez-moi attraper (Nate) Diaz, laissez-moi attraper (Jorge) Masvidal. Parce que je vais les embarrasser aussi. je te promets dana«.

