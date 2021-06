“Je garde que j’ai surmonté un moment difficile”

in

L’Espagnol Raphael Nadal Il a reconnu avoir connu des moments difficiles lors de leur match de quart de finale de Roland-Garros contre l’Argentin Diego Schwartzman, mais a souligné sa capacité à rester calme et à renverser la vapeur.

“Je savais trouver le calme pour frapper le ballon comme à l’entraînement. Je jouais court, avec un geste brusque, sans longueur pour jouer contre quelqu’un du niveau de Diego. Je devais me calmer et récupérer mes meilleurs coups”, analysé après la victoire 6-3, 4-6, 6-4 et 6-0 qui le classe pour la quatorzième fois pour les demi-finales de Roland Garros.

“J’avais besoin de la sensation de tranquillité, que le bras ait la bonne longueur, faire un geste harmonieux et long. L’adversaire jouait bien. J’ai eu le calme pour sortir avec une détermination claire et ça s’est bien passé. J’ai trouvé que moment où j’en avais besoin Alors j’ai donné mon meilleur niveau dans ce tournoi”, a-t-il déclaré.

Nadal a minimisé le set perdu contre Schwartzman, le premier à rester à Paris depuis la finale 2019.

“Je n’ai pas l’intention de gagner sans perdre un set, ce n’est pas mon intention. Je ne me dis pas que si je le perds c’est une catastrophe, ça fait partie du jeu. On affronte les meilleurs du monde, ça fait partie de ma carrière de tennis”, a-t-il indiqué.

L’Espagnol a reconnu qu’il devait à nouveau s’acclimater pour jouer avec le public dans les tribunes.

“Nous devons nous y habituer. Nous avons dû nous habituer à jouer sans public et maintenant nous devons le refaire avec un public, avec ces bruits qui sont fantastiques. Mais quand vous n’avez pas vécu longtemps, ils attrapent vous à l’improviste”, a-t-il déclaré.

“Mais l’énergie avec l’atmosphère de cette occasion n’est pas comparable à celle d’un stand vide, ce qui est plus triste, les gens transmettent une émotion plus élevée”a déclaré le joueur de tennis, qui a joué avec 5 000 spectateurs après que les autorités françaises ont assoupli les restrictions liées à la pandémie.